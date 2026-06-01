Nou tall de la C-55 per exigir-ne el desdoblament

La Plataforma No + Morts a la C-55, l'Associació Xarxa 7 i la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa han convocat un nou tall de la C-55 per reclamar el desdoblament de la via entre Súria i Abrera i denunciar l'elevada sinistralitat que registra aquesta carretera. La mobilització tindrà lloc aquest divendres 5 de juny a les 6 de la tarda a la rotonda d'enllaç de la C-55 amb el Parc de l'Agulla de Manresa.
Les entitats convocants asseguren sentir-se "fartes" de denunciar des de fa anys les deficiències de la carretera i acusen el Departament de Territori i el Govern de la Generalitat de "fer-se l'orni" davant una situació que consideren insostenible per a la Catalunya Central.
Tall de 30 minuts a la rotonda de l'Agulla
Segons han informat els organitzadors, el tall es farà al punt quilomètric 31-32 de la C-55 i tindrà una durada aproximada de 30 minuts. La convocatòria preveu una concentració prèvia a tres quarts de sis de la tarda al carrer de la Pau, davant del col·legi La Salle de Manresa, des d'on els participants es desplaçaran fins al punt de la protesta.
La mobilització vol servir també d'homenatge a Sergio Giménez Moya i Isaac Flores Martín, víctimes mortals dels accidents registrats els dies 17 i 23 de maig als punts quilomètrics 0,200 d'Abrera i 31-32 de Manresa.
Crítiques al disseny i a la capacitat de la via
Les entitats asseguren que les principals causes de l'alta accidentalitat son el "pobre disseny" de la carretera i la manca de capacitat per absorbir el volum de trànsit que suporta diàriament.
Segons exposen, la intensitat mitjana diària de vehicles a la C-55 supera àmpliament els 30.000 vehicles, una xifra que, remarquen, dobla els llindars a partir dels quals la Unió Europea recomana el desdoblament urgent d'una via.
Els convocants denuncien que la situació actual perjudica la mobilitat i la seguretat dels ciutadans de la Catalunya Central i limita la connexió amb punts estratègics com l'àrea metropolitana de Barcelona, els ports de Barcelona i Tarragona, l'aeroport, la Zona Franca o l'Hospital de Bellvitge.
Reclam per al desdoblament integral
La Plataforma No + Morts a la C-55 i les entitats adherides insisteixen que l'única solució estructural passa pel desdoblament complet de la carretera en format 2+2 entre Súria i Abrera.
Per aquest motiu, fan una crida a la ciutadania, al teixit social i econòmic i als representants polítics del territori perquè participin en la mobilització i pressionin les administracions perquè actuïn davant una infraestructura que consideren "una ratera" per al trànsit i la seguretat viària.