Kids&Us serà el nou patrocinador principal del Bàsquet Manresa

El Bàsquet Manresa ha anunciat aquest dijous un nou acord de patrocini amb l'empresa manresana Kids&Us, que es convertirà en el patrocinador principal del club durant les pròximes quatre temporades. L'acord comportarà que la marca doni nom al primer equip, a l'equip U22 i també a la base de l'entitat.
Amb aquest nou conveni, Kids&Us tindrà presència destacada tant a l'escut com a la part davantera de la samarreta de joc. Paral·lelament, Baxi deixarà de ser el patrocinador principal però continuarà vinculada al club com a co-patrocinador, mantenint la seva presència al darrere de la samarreta i als cercles de tir lliure del pavelló.
Un acord que reforça l'estabilitat del club
El president del Bàsquet Manresa, Josep Maria Herms, ha destacat que Kids&Us comparteix amb el club valors com el compromís amb l'educació, el creixement i l'arrelament a la ciutat. Segons Herms, el nou acord permetrà aportar "més solidesa i estabilitat" al projecte esportiu i institucional.
El dirigent també ha volgut agrair el suport de Baxi durant les darreres vuit temporades, coincidint amb una de les etapes més exitoses del club en els últims anys. Herms ha remarcat especialment el fet que l'empresa continuï vinculada al projecte malgrat el canvi de rol dins el patrocini.
Una empresa nascuda a Manresa amb projecció internacional
Kids&Us és una empresa fundada a Manresa l'any 2003 especialitzada en l'ensenyament de l'anglès per a infants. Actualment compta amb més de 190.000 alumnes repartits en 13 països i basa la seva metodologia en l'aprenentatge natural de la llengua, inspirat en el procés d'adquisició de la llengua materna.
El director de màrqueting de Kids&Us, Manel Cervera, ha assegurat que l'acord simbolitza la unió de dues entitats amb "arrel, visió i valors compartits". També ha subratllat la importància que el patrocini inclogui el bàsquet base, ja que considera que encaixa plenament amb la missió educativa de l'empresa.
Segons Cervera, el club i l'empresa treballaran conjuntament per impulsar iniciatives que relacionin esport i educació, mantenint també una vinculació amb la Fundació Bàsquet Manresa.
El final d'una etapa amb Baxi
Baxi va iniciar el seu patrocini principal del club l'estiu del 2018, coincidint amb el retorn de l'equip a la Lliga Endesa. Durant aquest període, el club ha viscut una etapa de consolidació esportiva amb diverses classificacions per al play-off de l'ACB, participacions a la Copa i el retorn a les competicions europees, inclosa la final de la Basketball Champions League disputada a Bilbao el 2022.
El director general de Baxi, Joan Blanch, ha afirmat que el patrocini ha complert els objectius de notorietat i posicionament de marca que s'havia plantejat l'empresa. També ha defensat que la continuïtat del suport empresarial ha contribuït a generar estabilitat institucional i esportiva al club.
Blanch ha qualificat el canvi d'etapa com una "transició ordenada i consensuada" que permet donar entrada a un nou soci amb energia i ambició, mantenint alhora la continuïtat del projecte del Bàsquet Manresa.