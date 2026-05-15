El Baxi Manresa celebra la permanència amb Europa a l'horitzó

El Baxi Manresa afronta amb tranquil·litat el seu partit contra el Casademont Saragossa al Nou Congost (dissabte, 21.00h. DAZN). La victòria dimarts passat a Girona va significar la permanència matemàtica de l'equip bagenc a l'ACB. A més, la derrota del Hiopos Lleida a Lugo gairebé garanteix a l'equip de Diego Ocampo la dotzena posició. I dotze són els equips ACB que enguany han disputat competicions europees. Tot i tenir la salvació ja al sarró, el Baxi Manresa encara té objectius en aquestes tres jornades. Un és obtenir la millor classificació possible. El desè lloc final encara és a l'abast en disputa amb el Bàsquet Girona, amb qui el Baxi Manresa té l'average guanyat, i el Breogan, amb qui el teu perdut. Gallecs i gironins s'enfronten aquest cap de setmana al Pazo dos Deportes.
Tot i la salvació i la perspectiva de jugar competició europea, Diego Ocampo continua amb el seu mètode de treball basat en el "partit a partit". La bona notícia és la millora en l'estat de salut de Louis Olinde que es troba molt millor. Eli Brooks també està recuperat. Si no hi ha cap novetat en l'entrenament de dissabte, el tècnic gallec podrà triar entre catorze jugadors. Tenir tota la plantilla disponible resta minuts a alguns jugadors però la competitivitat per fer-se un lloc a l'equip també és bona per al col·lectiu. Jugar contra un equip que es juga la permanència sempre comporta dificultats. Ocampo pensa que en aquests casos "és important com ens sentim i com juguem i no tant contra qui juguem. Ells venen molt motivats. Però ens hem de centrar en com juguem. Queden dos partits a casa i hem de jugar al màxim. Els hem de gaudir". Al tram final, els jugadors més joves poden tenir alguna oportunitat més. Però Ocampo també és fidel als seus plantejaments en aquest cas i només jugaran si "s'ho mereixen".
El Casademont Saragossa és un dels quatre equips que suma nou victòries i pateix per no haver d'acompanyar el Coviran Granada a Primera Federació. De moment, el bàsquet average general és qui salva els aragonesos del descens. L'equip dirigit per Joan Plaza arribarà més descansat al partit ja que aquesta jornada no ha competit. La disputa del cinquè partit dels quarts de final de l'Eurolliga entre el València Bàsquet i el Panatinaikos va fer ajornar el partit que el Casademont Saragossa havia de disputar contra el conjunt de Pedro Martínez.
Devin Robinson i Santi Yusta son els dos jugadors més destacats del quadre aragonès. El nord-americà és sobradament conegut després del seu pas pel Nou Congost fa dues temporades. Al Príncipe Felipe s'ha convertit en un dels jugadors més destacats del seu equip amb unes mitjanes de 14,5 punts i 4,5 rebots. Yusta és un altre dels pilars del Casademont Saragossa. El madrileny viu un moment molt dolç a nivell individual i podria ser un jugador cobejat la propera temporada per la seva condició de jugador de quota. Sobretot si el Casademont Saragossa acabés descendint. L'aler acredita unes mitjanes de 16,2 punts i 3,8 rebots per partit. Per intentar salvar la temporada, els aragonesos han incorporat pels quatre partits que els queden el pivot britànic Gabriel Olaseni.
Plaza lamenta la derrota de la setmana passada contra el Coviran Granada però s'aferra al treball d'aquesta setmana. "L'equip serà capaç d'afrontar aquesta lliga de quatre equips. Sabem que serà complicat. L'equip ha entrenat bé i estem en un moment en què no serveixen les paraules i sí els fets", ha expressat el tècnic del Casademont Saragossa.
Jordi Aliaga, Jorge Martínez Fernández i David Sánchez Benito arbitraran el partit.