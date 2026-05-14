L'Egiba viatja a València per segellar l'accés a la final de la Lliga Iberdrola

L'Egiba de Manresa afrontarà aquest cap de setmana la segona jornada de la fase regular de la Lliga Iberdrola de gimnàstica artística al Poliesportiu El Cabañal de València. L'equip manresà arriba a la competició després d'haver-se imposat a la primera jornada disputada a Palma, tot i les nombroses baixes amb què va presentar-se.
Una segona jornada decisiva per entrar a la final
La Lliga Iberdrola és la màxima categoria estatal de gimnàstica artística i els quatre equips amb millor puntuació en la suma de les dues jornades de la fase regular accediran a la final.
L'Egiba, que ha competit sempre a Primera Divisió i és el club amb més títols, afronta aquesta segona cita com a líder provisional. L'entrenador de l'equip, Xavier Casimiro, assegura que "afrontem l'última fase regulars sent líders, fet que ens ha de permetre accedir a la final de la lliga amb certa comoditat encara que matemàticament encara no es pugui assegurar".
Casimiro també ha explicat que "jugarem amb totes les gimnastes per donar rotació i experiència a les mes joves". La convocatòria manresana la formen Laia Font, Lorena Medina, Frida Rodríguez, Bruna Grustan, Ariadna Piella, Maria Comallonga, Siena Palasí, Aura Cots, Laia Janué i Tisha Volleman.
La segona jornada començarà divendres 15 de maig a la tarda amb els entrenaments de Primera Divisió. La competició arribarà dissabte 16 de maig també a la tarda amb la participació de l'Egiba, el CGA l'Hospitalet, el Xelska Illes Balears, el Gym-Val, el Gimnàstic Palma, el CEMG Majadahonda, el CE La Salle Gràcia A i el CGA Pozuelo.
Un inici de lliga marcat per la victòria a Palma
L'equip manresà va començar la competició amb una victòria a la primera jornada disputada al Poliesportiu Municipal Germans Escalas de Palma. Tot i les baixes, l'Egiba va superar el CGA l'Hospitalet i el Xelska Illes Balears gràcies a una actuació molt completa de l'equip.
Laia Font va ser la gran protagonista de la jornada inaugural imposant-se a la classificació general individual. La gimnasta va acabar primera a barra, segona a terra i tercera tant a salt com a paral·leles.
La resta de l'equip també va aportar punts importants. Tisha Volleman va ser quarta a terra, cinquena a salt i setena a paral·leles. Lorena Medina va acabar quarta a paral·leles. També van destacar Maria Comallonga, desena a paral·leles; Siena Palasí, onzena a salt; Ariadna Piella, onzena a barra, i Aura Cots, dissetena a paral·leles.