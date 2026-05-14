Un cotxe funerari alarma els vianants després d'un atropellament davant les piscines de Manresa

L'aparició inesperada d'un vehicle funerari en ple dispositiu sanitari ha provocat aquest dijous al matí moments de confusió i alguna mirada inquieta davant les piscines municipals de Manresa. Per sort, el desenllaç no ha estat el que alguns vianants s'han arribat a imaginar.
L'escena s'ha produït cap a les 11 del matí al carrer Vidal i Barraquer, quan una dona que travessava un pas de vianants ha estat atropellada per un turisme. L'impacte l'ha fet caure a terra i li ha provocat una fractura de caràcter greu.
El personal funerari ajuda en el trasllat
Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques, que han atès la víctima, així com diverses patrulles de la Guàrdia Urbana de Manresa.
Enmig de l'actuació, un vehicle funerari que passava casualment per la zona ha aturat la marxa i el seu personal s'ha ofert a ajudar els sanitaris en el trasllat de la dona ferida. La imatge del cotxe fúnebre aturat al costat de l'accident ha fet córrer més d'una conclusió precipitada entre els curiosos que seguien l'escena des de la vorera.
Trànsit tallat en sentit nord
La Guàrdia Urbana ha tallat el carrer en sentit nord des de la via Sant Ignasi i ha desviat els vehicles cap a aquesta mateixa via. La conductora del turisme, una dona d'edat avançada, ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia.
