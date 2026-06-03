El polèmic sacerdot ultra Gustavo Lombardo deixa Manresa i és destinat a Getafe

El sacerdot ultra Gustavo Lombardo, membre de l'Institut del Verb Encarnat (IVE) i fins fa poc rector de l'antiga parròquia de la Nostra Senyora de la Mercè -actual parròquia de Santa Maria de Valldaura de Manresa-, ha estat traslladat a una parròquia de Getafe vinculada també a l'IVE, segons ha avançat Regió7.
Fonts properes al Bisbat de Vic han reconegut a Nació Manresa que tant les seves intervencions a les xarxes socials com algunes iniciatives impulsades des de la parròquia havien incomodat el bisbe Romà Casanova, que hauria demanat formalment a l'Institut del Verb Encarnat el trasllat del sacerdot.
Declaracions polèmiques i actes controvertits
Durant la seva etapa a Manresa, Lombardo havia protagonitzat diverses polèmiques per les seves proclames de caràcter ultraconservador. A través de les xarxes socials havia afirmat que darrere de l'avortament, la ideologia de gènere i el moviment LGTBI hi havia "el maligne", i també havia defensat que Déu va crear la dona com a "ajuda adequada de l'home".
Entre les iniciatives més controvertides impulsades des de la parròquia hi havia una pregària pública destinada exclusivament a homes amb l'objectiu de "recuperar la masculinitat", celebrada a peu de carrer, davant del temple de la plaça Valldaura.
L'Institut del Verb Encarnat i la seva branca femenina, les Servidores del Senyor i de la Verge de Matarà, també organitzaven a Manresa l'anomenada Gran Missió, una iniciativa evangelitzadora que va generar crítiques per la seva escenificació pública i pel seu marcat component tradicionalista.
A Getafe serà sacerdot adscrit
A Manresa, Gustavo Lombardo ja ha estat substituït com a rector per Alejandro Ramon Robledo, mentre que Felipe Herrera exerceix de vicari. Tots dos també formen part de l'Institut del Verb Encarnat. El destí de Lombardo a Getafe, però, implica una pèrdua de responsabilitats. El sacerdot no hi exercirà ni de rector ni de vicari, sinó que tindrà la condició d'adscrit, és a dir, de col·laborador pastoral sense funcions de govern ni autoritat jurídica pròpia, sota la supervisió del rector de la parròquia.
El canvi de nom de la parròquia
Coincidint amb aquests moviments, la parròquia de la plaça Valldaura ha deixat enrere la denominació històrica de Mare de Déu de la Mercè i ha passat a dir-se oficialment parròquia de Santa Maria de Valldaura. El canvi respon a una petició formulada el 7 d'agost de 2025 per la priora provincial de les Germanes Dominiques de l'Anunciata, titulars de l'escola FEDAC de Manresa. La congregació va demanar al Bisbat que l'església del carrer del Bruc deixés de tenir funcions parroquials i recuperés la plena gestió interna del temple.
Aquesta reorganització parroquial va portar el Bisbat a traslladar el nom de Santa Maria de Valldaura a la parròquia de la plaça Valldaura.
Un institut marcat per la controvèrsia
L'Institut del Verb Encarnat i les Servidores del Senyor i de la Verge de Matarà van ser fundats pel sacerdot argentí Carlos Miguel Buela, els anys 1984 i 1988 respectivament. Els dos instituts mantenen una línia doctrinal marcadament tradicionalista i tenen presència en diverses diòcesis catalanes.
El fundador de la congregació, però, va acabar sent investigat i condemnat per abusos sexuals a joves i seminaristes a l'Argentina. La condemna va ser confirmada pel Vaticà durant el pontificat del papa Francesc, que el va expulsar del sacerdoci.
Malgrat aquests antecedents, tant l'Institut del Verb Encarnat com la seva branca femenina continuen reivindicant públicament la figura de Buela en la seva documentació i materials institucionals.
A Catalunya, les Servidores del Senyor i de la Verge de Matarà també tenen presència destacada a Vic, on s'encarreguen del manteniment de la catedral sota la tutela directa del Bisbat.