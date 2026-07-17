La Llum celebra 24 anys amb una setmana d'activitats centrades en el benestar dels residents

El Centre Residencial La Llum de Manresa ha commemorat el seu 24è aniversari amb una setmana d'activitats adreçades a les persones residents. La iniciativa ha combinat propostes lúdiques, musicals i participatives amb l'objectiu d'afavorir les relacions socials, la participació activa i la connexió amb la comunitat.
Una setmana plena d'activitats per celebrar l'aniversari
El Centre Residencial La Llum ha celebrat el seu 24è aniversari amb una programació especial que ha omplert tota una setmana d'activitats pensades per a les persones residents. La proposta ha inclòs iniciatives d'oci, reptes en equip, música i espais de convivència amb la finalitat de promoure el benestar, la participació activa i les relacions socials.
La celebració va arrencar amb una festa de l'aigua compartida amb persones usuàries d'Ampans, seguida d'una sessió de cinema. Entre les activitats més destacades hi va tornar a haver la tradicional gimcana topogràfica per equips, una proposta que va portar els participants a recórrer diferents punts del barri a la recerca de claus amagades.
Aquestes claus van permetre obrir un bagul que contenia les tisores amb què es va inaugurar oficialment la celebració del 24è aniversari del centre. Més enllà del component lúdic, la gimcana també va servir perquè els residents posessin a prova la seva orientació, la capacitat de cooperació i la relació amb l'entorn més proper.
Música, convivència i reconeixement als participants
La música també va ocupar un lloc destacat dins la programació. Una gimcana musical basada en el reconeixement de cançons de diferents èpoques va permetre treballar la memòria i l'atenció dels participants d'una manera participativa i entretinguda.
L'acte central de la commemoració es va celebrar dijous, coincidint amb la data de l'aniversari del centre. La jornada va comptar amb un espectacle musical a càrrec de José Manuel Garzón, que va reunir residents, familiars i professionals en una celebració marcada pel bon ambient i els moments compartits.
La setmana commemorativa s'ha tancat divendres amb una exhibició del Club de Ball Country, del qual formen part algunes persones residents de La Llum. Tot seguit s'ha fet el lliurament dels premis de la gimcana i dels campionats de dòmino i Rummikub disputats a principis de juliol, en un acte amb la presència de membres de la direcció d'Althaia.
Un model d'atenció centrat en la persona
El Centre Residencial La Llum disposa de 30 places concertades i atén persones amb discapacitat funcional física que necessiten cures continuades i suport rehabilitador per fomentar la seva autonomia en les activitats de la vida diària.
El centre desenvolupa la seva tasca seguint un model d'atenció centrada en la persona, que situa les necessitats, les preferències, els valors i el projecte de vida de cada resident al centre de l'atenció.
Des d'aquest plantejament, l'equip multidisciplinari impulsa activitats com la setmana d'aniversari, concebudes no només com una proposta d'oci, sinó també com una eina per afavorir els estímuls físics i emocionals i reforçar la participació activa en la comunitat. En aquest model també es considera essencial la implicació de les famílies, les amistats i les entitats del barri per construir un entorn on cada resident se senti reconegut, valorat i protagonista del seu projecte de vida.