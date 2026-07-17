El Taller de Teatre d'Ampans celebra deu anys amb l'estrena d'«El Príncep Blau»

El Teatre Kursaal de Manresa ha acollit aquest dijous l'estrena d'El Príncep Blau, el nou espectacle del Taller de Teatre d'Ampans. La representació, en què han participat més de cent artistes vinculats als diferents centres i serveis de l'entitat, ha coincidit amb el desè aniversari d'un projecte que utilitza les arts escèniques com a eina de participació, desenvolupament personal i inclusió social.
Una història per reivindicar la diversitat
L'obra aborda temes com els prejudicis, les diferències i l'acceptació a través de la música, la interpretació, la dansa i els audiovisuals. El muntatge convida el públic a reflexionar sobre la tendència a jutjar les persones pel seu aspecte o les seves circumstàncies i defensa la necessitat de construir una societat més oberta i inclusiva.
L'espectacle és el resultat de mesos de treball coordinat entre els diferents serveis d'Ampans. La complexitat del muntatge fa que bona part dels assajos es duguin a terme per separat i que les diferents peces s'uneixin durant la fase final de preparació, un procés que ha tornat a evidenciar la capacitat de treball col·laboratiu dels participants.
Deu anys d'un projecte consolidat
Durant l'acte, el president d'Ampans, Lluís Sánchez, ha destacat que el Taller de Teatre "és un dels projectes que millor expressa què és Ampans: persones que creixen, que participen, que creen i que ens demostren cada dia tot el seu potencial". També ha agraït la implicació de tots els professionals i col·laboradors que fan possible aquesta iniciativa.
Sánchez ha tingut un reconeixement especial per a Laia Feliu, responsable de la direcció artística, la música i les coreografies, així com per a Joan Barbé, autor de la història i del guió; Laia Olivé i La Pinya, responsables de l'univers audiovisual; Pep Garcia, encarregat de la coordinació tècnica, i Dolors Garzón, a qui va definir com "una de les ànimes del projecte" pel seu paper en el creixement de la iniciativa al llarg dels anys.
Reconeixement institucional
L'estrena també ha comptat amb la participació de la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Manresa, Tània Infante, que ha posat en valor la dimensió cultural i social del projecte. Segons ha afirmat, "El Príncep Blau demostra que la cultura és molt més que un espectacle: és una eina de participació, de transformació social i de construcció de comunitat", alhora que ha agraït a Ampans els deu anys "obrint escenaris, oportunitats i mirades".
Un missatge d'inclusió
La representació ha servit també per celebrar els deu anys d'un projecte que ha permès a centenars de persones amb discapacitat intel·lectual i diversitat funcional desenvolupar la seva creativitat, reforçar l'autoestima i compartir experiències amb participants d'altres serveis de l'entitat.
Amb una platea entregada durant tota la funció, El Príncep Blau ha tancat una nova edició del Taller de Teatre d'Ampans amb un missatge clar: el problema no són les diferències, sinó els prejudicis, i una societat més inclusiva beneficia el conjunt de la ciutadania.