Ampans i Ajuntament de Manresa impulsen un projecte per apropar la música a les persones amb discapacitat

Ampans i l'Ajuntament de Manresa han formalitzat un conveni de col·laboració per posar en marxa el projecte Música Endins, una iniciativa que permetrà acostar l'educació musical a les persones amb discapacitat usuàries dels serveis d'atenció diürna de la fundació. L'acord estableix un marc estable de treball per facilitar-ne l'accés al Conservatori Municipal de Música i reforçar la inclusió cultural i comunitària.
Un projecte que consolida una experiència d'èxit
Música Endins neix amb la voluntat de convertir la música en una eina de desenvolupament personal, autoestima i participació social. El projecte facilitarà que persones amb capacitats diverses puguin participar en activitats formatives al Conservatori Municipal de Música de Manresa, en un entorn educatiu especialitzat i plenament integrat en la vida cultural de la ciutat.
La iniciativa dona continuïtat a una prova pilot iniciada durant el curs 2024-2025 entre Ampans i el Conservatori, que va tenir una bona acollida. L'experiència es va ampliar durant el curs 2025-2026 i ara queda consolidada amb la signatura d'un conveni que garanteix la continuïtat del projecte en els pròxims anys.
Un conveni de quatre anys
L'acord tindrà una vigència inicial de quatre anys i preveu la creació d'una comissió tècnica i pedagògica encarregada de fer-ne el seguiment.
L'Ajuntament cedirà els espais i els recursos del Conservatori Municipal de Música, així com el personal docent necessari per desenvolupar les activitats. Per la seva banda, Ampans oferirà assessorament i formació als professionals del centre per adaptar les metodologies educatives a les necessitats dels participants, a més de donar suport directe a les persones usuàries.
Una de les primeres actuacions previstes ja s'ha dut a terme amb una sessió formativa de professionals d'Ampans adreçada al professorat del Conservatori, amb l'objectiu de proporcionar eines per garantir una experiència educativa inclusiva i accessible.
La música com a eina d'inclusió
La col·laboració entre les dues institucions ja havia tingut un primer reflex el maig passat, quan el Conservatori va oferir un concert dels cors Sons i Cantabile i de la seva Orquestra Simfònica a l'espai L'Art de Viure d'Ampans, amb més de setanta músics interpretant un repertori dedicat a la música anglesa.
Música Endins s'emmarca en una trajectòria de col·laboracions entre entitats educatives i socials, com el projecte que des de 2012 impulsen l'Escola Municipal de Música Cal Moliner de Sallent, Ampans, l'Ajuntament de Sallent i Asprodis, amb l'objectiu de facilitar l'accés de les persones amb discapacitat intel·lectual a l'educació musical en entorns normalitzats. Aquesta experiència ha servit de referent per impulsar ara aquesta nova iniciativa a Manresa.