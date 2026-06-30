El FAR d'Ampans gradua una nova promoció després d'acompanyar 577 joves en dos anys

Ampans ha celebrat aquest dimarts l'acte de graduació dels joves del FAR, l'escola de Noves Oportunitats de l'entitat, un projecte que acompanya adolescents i joves en la definició del seu itinerari formatiu i professional, especialment aquells que han interromput els seus estudis o tenen dificultats per accedir al mercat laboral. La cerimònia ha comptat amb la participació del director general d'Ampans, Toni Espinal; el president de l'entitat, Lluís Sánchez; la responsable del Servei d'Inserció i Noves Oportunitats, Imma Pallarès, i el regidor d'Ocupació i Emprenedoria de l'Ajuntament de Manresa, Lluís Vidal Sixto, acompanyats de famílies i professionals.
Un reconeixement a l'esforç dels joves
El FAR (Formació, Aprenentatge i Reptes) és l'escola de Noves Oportunitats d'Ampans i ofereix itineraris flexibles i personalitzats que combinen formació, orientació, desenvolupament personal i experiències en entorns laborals reals.
Durant la graduació, el director del centre, Sergi Tremp, ha remarcat que "avui entreguem diplomes, però sobretot celebrem els esforços, les dificultats superades i la decisió de continuar avançant".
Mig miler llarg de joves acompanyats en dos anys
Durant el període 2024-2026, el programa ha consolidat el seu impacte amb 577 joves acompanyats i 361 participants formats. A més, 169 joves s'han matriculat en estudis per continuar el seu itinerari educatiu, s'han formalitzat 57 contractes laborals i s'han dut a terme 227 pràctiques en empreses.
En l'àmbit formatiu, el FAR ha impartit 29 formacions introductòries, 14 certificats de professionalitat, quatre programes de Formació i Inserció (PFI) i quatre tastets d'ofici en els àmbits de l'hostaleria, la imatge personal, l'atenció al client i els oficis de la construcció.
Al Bages, el projecte s'ha estructurat en set itineraris formatius: Aula, Reforç del català, Informàtica i 3D, Serveis Comercials, Industrial, Hostaleria i Imatge personal.
Formació personal i professional
Més enllà dels resultats acadèmics i laborals, el programa posa l'accent en el desenvolupament integral dels participants. Durant el seu pas pel FAR, els joves adquireixen coneixements tècnics i competències professionals, però també habilitats personals com la responsabilitat, la constància, la capacitat d'adaptació i el treball en equip.
En aquest sentit, Sergi Tremp ha destacat que "el que realment marca la diferència no són només les oportunitats, sinó el coratge dels joves per aprofitar-les".
Un projecte vinculat al territori
El FAR es basa en un model d'acompanyament individualitzat i en una estreta col·laboració tant amb els serveis educatius com amb el teixit empresarial, que facilita l'accés dels participants a pràctiques i primeres experiències laborals.
Ampans ha volgut reconèixer el suport dels centres de formació adscrits, els agents derivadors, les empreses col·laboradores, així com el paper de les famílies i dels professionals que fan possible cada itinerari.