Ampans tanca l'Escola d'Estiu amb 70 participants i consolida el lleure inclusiu al territori

L'Escola d'Estiu d'Ampans ha finalitzat una nova edició amb la participació de 70 infants i joves d'entre 3 i 20 anys, consolidant-se com un recurs de lleure inclusiu per al territori. La iniciativa, liderada principalment per professionals vinculats a l'Escola Jeroni de Moragas, combina activitats educatives i de socialització durant les vacances amb el suport a la conciliació familiar.
Un espai obert a tots els infants i joves
Tot i que una part dels participants són alumnes de l'Escola Jeroni de Moragas, l'Escola d'Estiu està oberta a qualsevol infant o jove que necessiti un entorn adaptat, inclusiu i enriquidor, independentment del centre educatiu de procedència. L'objectiu és oferir oportunitats de lleure, aprenentatge i convivència durant el període de vacances escolars.
Un equip consolidat i atenció personalitzada
L'edició d'enguany ha comptat amb un equip de 14 monitors, molts dels quals participen en el projecte des de fa anys, fet que ha permès consolidar una metodologia compartida i un bon coneixement de les necessitats dels participants. Per garantir una atenció ajustada, els infants i joves s'han distribuït en sis grups segons l'edat, les necessitats de suport i el perfil personal, reservant els grups més reduïts per als participants més petits o amb més necessitats.
La continuïtat de bona part dels assistents durant totes les setmanes també ha afavorit la creació de vincles estables entre els participants i l'equip educatiu.
Un estiu inspirat en el cinema
Sota el fil conductor Un estiu de pel·lícula, cada setmana s'ha ambientat en un univers diferent, amb activitats inspirades en escenaris com la sabana, el mar o el regne del gel, culminant amb un gran espectacle final.
El programa ha inclòs tallers de cuina, manualitats, activitats sensorials, jocs d'aigua, banys a la piscina i excursions a espais com el Cosmocaixa, la fàbrica de Cacaolat, Sant Benet de Bages o la Fundació Mona. Els participants més grans han pogut fer sortides adaptades als seus interessos i nivell d'autonomia, mentre que els més petits han gaudit principalment de propostes d'experimentació sensorial, activitats creatives i espais aquàtics.
Festa de cloenda
L'Escola d'Estiu ha culminat amb una festa final compartida entre participants, professionals i famílies, amb jocs, activitats al pati i un vermut comunitari.