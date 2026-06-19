Les Jornades Althaia baten rècord de participació amb més de 600 professionals

Les IX Jornades Althaia han assolit una participació rècord amb més de 600 professionals reunits aquest dijous a Sant Benet de Bages. Sota el lema Creant el futur, cuidant el present, la trobada ha servit per compartir coneixement, experiències i projectes de futur, amb una atenció especial al treball en xarxa, la innovació tecnològica i la recerca aplicada a la salut.
Més treballs i més assistents que mai
L'edició d'enguany ha estat la més participativa de la història de les jornades, tant pel que fa a l'assistència com al nombre de treballs presentats. Al llarg de la jornada s'han exposat 45 comunicacions en format oral i vídeo, agrupades en tres grans àmbits temàtics, i 93 treballs més en format pòster.
Les presentacions han abordat aspectes molt diversos de l'activitat assistencial i organitzativa d'Althaia, des de noves tècniques clíniques i procediments mèdics fins a iniciatives d'innovació, sostenibilitat, gestió i recerca.
El treball en xarxa, al centre del debat
Una de les línies principals de les jornades ha estat el treball col·laboratiu entre les institucions sanitàries del territori. Per aquest motiu, l'esdeveniment també ha comptat amb la participació de professionals d'altres centres i entitats, posant en relleu la importància de la coordinació per garantir una assistència de qualitat i de proximitat.
També s'han compartit experiències orientades a la millora contínua dels serveis, amb el pacient com a eix central de l'activitat diària, i s'han exposat diferents projectes d'atenció integrada desenvolupats conjuntament amb altres institucions.
Innovació, intel·ligència artificial i recerca
La innovació tecnològica ha tingut un paper destacat en aquesta novena edició. Diverses ponències han presentat projectes en què la intel·ligència artificial ja s'aplica o es preveu aplicar per millorar processos assistencials i organitzatius.
Entre els projectes exposats hi ha hagut experiències relacionades amb la pneumologia intervencionista, la cirurgia robòtica, programes d'intervenció assistida amb gossos per a infants i joves de Salut Mental, iniciatives d'atenció domiciliària, accions de sostenibilitat ambiental o projectes de recerca d'abast internacional. També s'han presentat experiències com els més de vint anys de diàlisi a Puigcerdà, la col·laboració amb l'Hospital de Berga o la tasca de la Unitat d'Addiccions Comportamentals.
Una institució en renovació constant
Un dels aspectes destacats d'aquesta edició ha estat la presència de nombrosos professionals de nova incorporació. Segons Althaia, aquesta elevada participació de noves generacions reflecteix el procés de relleu generacional que viu la institució i la incorporació de nous perfils professionals que aporten coneixement, talent i noves perspectives.
En l'acte inaugural, el gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central, Toni Sánchez Laplaza, ha destacat la contribució d'Althaia dins el sistema sanitari català i la seva capacitat de generar aliances territorials. Per la seva banda, el director general d'Althaia, Manel Jovells, i la presidenta de les jornades, Montse Soler, han remarcat que la trobada és també una oportunitat per reforçar els vincles entre professionals i consolidar una cultura compartida basada en l'excel·lència i la millora contínua.
Les jornades, que se celebren cada dos anys, s'han tancat amb una actuació musical de Natxo Tarrés i Lars Serra, posant el punt final a una edició marcada per la participació i l'intercanvi de coneixement.