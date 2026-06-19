L'ICS Catalunya Central incorpora 45 nous residents de Medicina i Infermeria

L'Institut Català de la Salut (ICS) a la Catalunya Central ha donat la benvinguda als nous residents de Medicina i Infermeria Familiar i Comunitària que s'incorporaran als equips d'atenció primària del territori. En total, s'han adjudicat les 45 places de formació especialitzada ofertades: 32 de Medicina i 13 d'Infermeria.
Formació als equips d'atenció primària
Els nous residents s'incorporaran el proper 30 de juny i desenvoluparan la seva formació als equips d'atenció primària acreditats com a centres docents. Els professionals de Medicina completaran una residència de quatre anys, mentre que els d'Infermeria ho faran durant dos anys, amb l'objectiu d'esdevenir especialistes en l'àmbit familiar i comunitari.
La jornada de benvinguda es va celebrar aquest dimarts al CAP Bages i va comptar amb la participació de la gerent de l'ICS Catalunya Central, Núria Prat, i de la cap d'estudis de la Unitat Docent, Laura Camps. Ambdues van encoratjar els residents davant l'inici d'aquesta nova etapa professional i van destacar les oportunitats formatives que ofereixen els centres del territori.
Sessió informativa i suport professional
La trobada també va incloure diverses ponències sobre llengua, prevenció de riscos laborals i recursos humans, així com la participació dels col·legis professionals de Medicina i d'Infermeria.
Amb aquesta incorporació, l'ICS Catalunya Central cobreix la totalitat de les places de formació especialitzada disponibles i reforça el seu compromís amb la formació de nous professionals de l'atenció primària.