L'ICS impulsa a Manresa una escola de salut transcultural adreçada a famílies d'origen marroquí

L'Institut Català de la Salut (ICS) a la Catalunya Central ha posat en marxa a Manresa l'Escola transcultural de salut - Espai Al Sihha, una iniciativa d'educació sanitària dirigida principalment a la població d'origen marroquí. El projecte, liderat per professionals de l'Atenció Primària, busca promoure l'apoderament de les famílies en salut maternoinfantil i familiar a través d'un model participatiu i adaptat culturalment.
Una iniciativa per millorar l'educació sanitària de les famílies
L'Institut Català de la Salut a la Catalunya Central ha impulsat a Manresa el projecte comunitari Escola transcultural de salut - Espai Al Sihha, un programa que pretén reforçar els coneixements en salut de les famílies i facilitar-ne l'accés als serveis sanitaris.
La iniciativa està liderada per les infermeres de pediatria de l'Equip d'Atenció Primària Plaça Catalunya de Manresa i es desenvolupa a la Mesquita Musaab Ibn Umair al polígon dels Dolors de la capital del Bages. El seu objectiu principal és millorar l'educació sanitària i fomentar l'apoderament en salut maternoinfantil i familiar mitjançant un enfocament proper, participatiu i adaptat a la realitat cultural de les persones destinatàries.
La primera sessió del programa es va celebrar aquest dilluns, 8 de juny, i va reunir una cinquantena de dones. Durant la trobada, les professionals sanitàries van abordar la importància de la vacunació contra el xarampió, una qüestió especialment rellevant en l'àmbit de la prevenció i la salut pública.
Un projecte emmarcat en la salut comunitària
L'Escola transcultural de salut forma part de les estratègies de salut comunitària que impulsa l'atenció primària amb la voluntat de reduir desigualtats en salut i millorar l'accés als recursos sanitaris de col·lectius amb necessitats específiques.
Aquest tipus d'iniciatives no són noves dins l'ICS. També s'organitzen escoles de salut dirigides a famílies, persones grans o residents de centres residencials, sempre amb l'objectiu de promoure el benestar físic i emocional de la ciutadania i ampliar els coneixements relacionats amb la salut i la prevenció de malalties.
En aquest cas, el programa s'ha dissenyat específicament per donar resposta a les necessitats d'una part de la població de Manresa, incorporant eines que afavoreixen la comunicació i la participació de les famílies.
Professionals de diferents àmbits i mediació cultural
El projecte compta amb la participació de professionals de diversos àmbits assistencials. Hi intervenen infermeres de pediatria, llevadores, professionals de medicina, experts en salut mental, nutricionistes i fisioterapeutes.
Una de les característiques destacades de la iniciativa és la incorporació de la mediació cultural, considerada una peça clau per facilitar la comunicació entre els professionals sanitaris i les famílies participants.
Aquest recurs permet generar un clima de confiança, afavorir la comprensió dels continguts i adaptar els missatges de promoció de la salut a les particularitats culturals de la comunitat a la qual s'adreça el programa.
Set sessions sobre salut infantil, de la dona i hàbits saludables
L'Escola transcultural de salut inclou un cicle de set sessions formatives que es desenvoluparan entre aquest mes de juny i el desembre.
Al llarg del programa s'abordaran diferents qüestions relacionades amb la salut infantil, la salut de la dona i els hàbits de vida saludables. Entre els temes previstos hi ha la vacunació, la salut mental i l'ús de les pantalles, amb activitats específiques tant per a famílies com per a adolescents.
També es treballaran aspectes vinculats a l'activitat física, amb caminades comunitàries, així com qüestions relacionades amb la maternitat i la menopausa, desmuntant mites i aportant informació basada en el coneixement científic.
El programa es completarà amb sessions dedicades a l'alimentació saludable, la salut bucodental i la relació entre salut mental i migració.
Tallers participatius per resoldre dubtes i fomentar l'autonomia
Les diferents activitats s'han plantejat en format de tallers i sessions pràctiques amb l'objectiu d'afavorir la participació activa de les persones assistents.
Aquest model permet que les famílies puguin plantejar dubtes, compartir experiències i adquirir coneixements en un entorn de confiança i proximitat.
L'ICS considera que aquesta metodologia facilita la incorporació d'hàbits saludables i contribueix a millorar la capacitat de les persones per prendre decisions informades sobre la seva pròpia salut i la dels seus fills i filles.
Compromís amb una atenció propera i culturalment competent
Amb la posada en marxa d'aquest projecte, l'Institut Català de la Salut reforça la seva aposta per una atenció centrada en la persona i adaptada a les característiques de cada comunitat.
L'Escola transcultural de salut vol consolidar-se com un espai de referència per a les famílies participants, oferint-los eines per promoure la salut, prevenir malalties i adoptar hàbits de vida saludables al llarg de totes les etapes de la vida.