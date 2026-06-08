El Parc de l'Agulla acollirà dissabte una nova edició del Ioga solidari de Salut Mental d'Althaia

El Parc de l'Agulla de Manresa serà l'escenari aquest dissabte, 13 de juny, de la segona edició del Ioga solidari en benefici de Salut Mental d'Althaia, una proposta oberta a tota la ciutadania que busca unir activitat física, benestar emocional i solidaritat. La jornada, que es farà sota el lema Mou-te per la salut mental, destinarà tots els beneficis recaptats al projecte de mecenatge de Salut Mental de la fundació.
Després de la bona acollida de la primera edició, Althaia torna a impulsar aquesta iniciativa amb l'objectiu de fomentar valors com l'autocura, la participació i la sensibilització envers la salut mental, així com contribuir a trencar l'estigma que encara acompanya moltes malalties mentals.
La sessió començarà a 2/4 de 10 del matí, tot i que l'arribada dels participants està prevista a partir de les 9. Els organitzadors expliquen que l'activitat està pensada per a persones de totes les edats i nivells, i comptarà amb la participació de cinc instructores de ioga. Els assistents només hauran de portar una estoreta, roba còmoda i aigua.
Una activitat solidària oberta a tota la ciutadania
El preu de la inscripció és de 15 euros i inclou tant la participació a la sessió com una bossa d'avituallament i un obsequi. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web d'Althaia o presencialment el mateix dia de l'activitat.
A més, també s'ha habilitat una fila zero perquè totes aquelles persones que vulguin col·laborar amb la causa puguin fer-ho encara que no assisteixin a la jornada.
La recaptació es destinarà íntegrament al projecte de mecenatge de Salut Mental d'Althaia, una iniciativa que té com a objectiu aconseguir recursos per millorar l'atenció a les persones amb problemes de salut mental.
Recursos per acompanyar la recuperació
Segons explica la fundació, el projecte de mecenatge vol impulsar activitats de suport que ajudin les persones usuàries a desenvolupar el seu projecte vital i afavorir els processos de recuperació. També pretén fomentar la recerca en aquest àmbit per avançar en el coneixement, la prevenció i el tractament dels trastorns mentals.
Una altra de les línies de treball és la humanització dels espais assistencials, amb la voluntat de crear entorns més confortables i adequats per als pacients i les seves famílies.
Àmplia xarxa de patrocinadors i col·laboradors
L'organització de la jornada compta amb el suport de nombroses empreses, entitats i institucions del territori. Entre els patrocinadors hi ha Aneto, Elena Vers - Estudi de Pilates, Kailāsh - Centre de Ioga Iyengar Manresa, Llobet, Mutuacat i Nat's.
També hi col·laboren l'Ajuntament de Manresa, Aura Ioga, Bio Mèdic Capil·lar, Cos Conscient, Cube, Esencia Prana, Inspira Ioga, Om Shanti Manresa, Parc de la Séquia, Piscines Municipals de Manresa, Aigües de Manresa, Semilla y Calma - Espacio de bienestar i Vela Club&Fitness.
Amb aquesta segona edició, Althaia consolida una proposta que combina activitat saludable i compromís social en un entorn natural emblemàtic de la ciutat, amb la voluntat de continuar sensibilitzant la població sobre la importància de la salut mental i la necessitat de donar suport als recursos assistencials i comunitaris.