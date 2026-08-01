El Kids&Us Manresa incorpora Timmy Allen

El Kids&Us Manresa ha anunciat la que podria ser la darrera incorporació de cara a la temporada 2026-27. Timmy Allen, de 26 anys i 1,98 metres d'alçada, jugarà el curs vinent a l'equip bagenc procedent del PAOK de Salònica, que serà un dels rivals del Kids&Us Manresa a l'Eurocup. El contracte és per a una sola temporada.
Segons la nota difosa pel club, Allen "té un gran talent ofensiu i capacitat de generació autònoma. És molt bo a prop de la cistella i a mitja distància. Facilitarà l'anotació tant en transició com des del mig de la pista a l'equip de Diego Ocampo". L'ala-pivot ha acreditat unes mitjanes de 9,2 punts, 3,4 rebots, 1,8 assistències i 7,8 de valoració en 23,6 minuts, mentre que a Europa ha acabat amb 10,5 punts, 4,1 rebots, 0,9 assistències i 9,8 de valoració en 22,4 minuts.
Allen es va formar a les universitats d'Utah Utes i Texas Longhorns. No va ser escollit al draft de 2023 i es va incorporar als Memphis Hustle de la G-League. Aquell mateix any va jugar cinc partits amb els Memphis Grizzlies. Posteriorment va fer el salt a Europa per jugar a Bèlgica amb el Filou Oostende. La temporada 2025-26 la va començar al Trapani italià amb unes bones mitjanes. Però la crisi econòmica dels transalpins li va obrir la porta de sortida i el seu fitxatge per al PAOK de Salònica grec.