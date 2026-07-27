El Kids&Us Manresa anuncia el fitxatge de Colby Jones

Tal com va avançar el periodista Òscar Herreros a través de les seves xarxes socials, el Kids&Us Manresa ha anunciat el fitxatge de Colby Jones, de 24 anys i 1,95 metres d'altura. El jugador nord-americà pot jugar en les tres posicions exteriors i té un marcat caràcter ofensiu. Jones reparteix la seva experiència professional entre l'NBA, en equips com Sacramento Kings, Whasington Wizards i Detroit Pistons, i la G-League. La darrera temporada l'ha jugar amb els Menphis Hustle de la G-League amb unes mitjanes de 14 punts, 4,1 rebots i 3,6 assistències. Serà la primera experiència europea de Jones. Signa per una única temporada.
Jones va jugar a la Universitat de Xavier abans de passar al professionalisme. Al seu primer any va ser inclòs al quintet ideal de la Big East Conference. Però el principal èxit esportiu li va arribar el 2022 quan amb els Xavier Muskateers es va proclamar campió i MVP del NIT, un torneig que juguen les millors universitats que no es classifiquen per a jugar el March Madness. Seria com un equivalent a l'Eurocup. A la final de la competició va liderar el seu equip amb 21 punts.
Durant el periple universitari va jugar amb el dorsal número 3 ja que el 10 no estava disponible. A Manresa també haurà d'escollir un altre número. Segons la nota difosa per part del club bagenc, Jones destaca per "la seva bona mida per a la posició, així com per la seva capacitat per generar joc des del pick-and-roll. És un escorta amb molta pausa, intel·ligent en la presa de decisions i amb recursos tant per anotar com per assistir els seus companys. A més, les seves condicions físiques i atlètiques li permeten defensar amb garanties diverses posicions".
Receptor de futbol americà i saxofonista
El bàsquet no ha estat la única inquietud de Jones. Abans de decidir-se per dedicar-se a encistellar va compaginar aquesta pràctica amb el futbol americà on ocupava la posició de receptor i el saxofon. Amb la pilota oval va ser inclòs a l'equip ideal de l'estat d'Alabama al segon any d'institut. Al mon de la música, va estudiar saxofon des de sisè curs fins a desè. Fins i tot, va tocar amb la banda de la seva escola. Però després va decidir centrar-se en el bàsquet. Tot i el pas del temps encara s'atreveix amb el Sweet Caroline.