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Louis Olinde tampoc no segueix al Kids&Us Manresa

Esports

L'estat de salut de l'alemany ha marcat una temporada que duia una línia ascendent

  • Louis Olinde també marxa del Kids&Us Manresa -

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Publicat el 22 de juliol de 2026 a les 19:56

El reguitzell de baixes del Kids&us Manresa continua amb la no continuïtat al club de Louis Olinde. L'alemany ha estat una sola temporada al club marcada per dos aspectes. En primer lloc per un rendiment clarament a l'alça. Després d'unes primeres jornades marcades per un joc irregular l'ala-pivot va assolir un bon a nivell a l'alçada del jugador que pretenia incorporar la direcció esportiva. Però sobretot el què més ha marcat Olinde han estat els problemes de salut que ha patit al tram final de temporada.

L'alemany va jugar els primers vint partits de la Lliga Endesa sense interrupció. Però un cop al cap a les finestres FIBA amb la seva selecció li van ocasionar un gran malestar que li requeria repòs. De les últimes catorze jornades Olinde només en va poder jugar tres. També ha participat en disset partits de l'Eurocup.

Olinde ha acreditat unes mitjanes de 7,9 punts, 4,3 rebots, 0,7 assistències i un 9,5 de valoració a l'ACB.

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