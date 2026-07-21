David Duke Jr amplia encara més la diàspora del Kids&Us Manresa

El Kids&Us Manresa suma una nova baixa en la seva plantilla després de l'anunci de David Duke Jr, que no seguirà a la plantilla bagenca la propera temporada.
L'escorta va arribar al Bages amb la temporada ben avançada i ha disputat un total de deu partits a la Lliga Endesa amb unes mitjanes de 8,2 punts, 2,6 rebots, 1,6 assistències i 6,6 de valoració en 16,40 minuts sobre la pista. A més, Duke va destacar en altres aspectes que no surten als números com una gran intensitat defensiva.
Dels jugadors que la temporada passada formaven part de l'equip manresà només queda saber el futur de Louis Olinde, tot i que sembla altament improbable que l'alemany segueixi al Nou Congost.
Colby Jones podria arribar al Kids&Us Manresa
D'altra banda, el periodista Òscar Herreros avança des de les seves xarxes socials que el jugador exterior Colby Jones estaria a prop de fitxar per al Kids&Us Manresa. Jones és un anotador nord-americà amb experiència a l'NBA i que a la darrera temporada ha jugat amb els Menphis Hustle de la G-League amb unes mitjanes de 14 punts, 4,1 rebots i 3,6 assistències. Si es confirma la incorporació serà la primera experiència europea de Jones.