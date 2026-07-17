Agustín Ubal s'uneix a la llista de baixes el Kids&Us Manresa

El Kids&Us Manresa va acabar la temporada passada amb sis jugadors amb contracte en vigor. A tots aquests, s'hi va unir la renovació del base Ferran Bassas. Cinquanta dies després del triomf contra el Real Madrid, quatre d'aquests jugadors han abandonat l'entitat. L'últim, Agustín Ubal, que ha abonat la seva clàusula de rescissió i ha deixat el club bagenc.
Esportivament, tot i que tampoc significa cap sorpresa, és un altre cop a l'entitat que l'obliga a començar pràcticament de zero un nou projecte. De fet, el jugador exterior ja no apareixia a la llista de jugadors per a la propera Eurocup. La part positiva és l'aspecte econòmic ja que el Kids&Us Manresa ha obtingut diners de les marxes d'Álex Reyes, Marcis Steinbergs i Gustav Knudsen a més de la d'Ubal, que torna al Barça.
Ubal va jugar la darrera temporada 31 partits de l'ACB amb unes mitjanes de 9,6 punts, 3,4 rebots, 1 assistència i una valoració mitjana de 10,6 en 19,06 minuts en pista. També va disputar 17 partits a l'Eurocup i els 3 de Lliga Catalana on va alçar el títol de campió juntament amb els seus companys.
Xifres apart, Ubal ha estat un dels jugadors més estimats al Nou Congost per la seva lluita als dos cantons de la pista. La seva condició de jugador de quota ha convertit el jugador uruguaià en una peça molt cotitzada que s'ha endut finalment el seu equip de formació.