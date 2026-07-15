Marc Estany deixa el Kids&Us Manresa amb destí al Barça

El Kids&Us Manresa patirà una altra baixa de cara la temporada 2026-27. En aquest cas, no serà de cap altre jugador sinó d'un membre del seu cos tècnic. Segons ha avançat el periodista de Catalunya Ràdio Ernest Macià, Marc Estany no seguirà com a ajudant de Diego Ocampo i formarà part de l'estructura tècnica del Barça. El manresà ha estat més d'una dècada com a membre de l'staf tècnic de l'equip bagenc amb entrenadors com Joan Peñarroya, Pedro Martínez i Diego Ocampo.\r\n\r\nSi no hi ha més novetats, Ocampo comptarà amb l'ajuda de Carlos Flores i Nacho Juan, també preparador de l'equip U22, i caldrà un altre component per compensar l'adeu d'Estany.\r\n