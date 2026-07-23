El Kids&Us Manresa fitxa Rafa Villar per als dos propers cursos

El Kids&Us Manresa ha anunciat la incorporació per a les dues properes temporades del base Rafa Villar. De 21 anys i 1,91 metres d'alçada ha jugat la darrera temporada amb el Baskonia. Format als equips base del Barça, el jugador barceloní va jugar tres anys a Lleida repartits entre Primera Federació i Lliga ACB abans d'actuar el darrer any a Vitòria. El periodista Òscar Herreros ho havia anunciat a traves del seu compte a X i aquest dijous a la tarda el club bagenc ho ha confirmat.\r\n\r\nVillar ha jugat 37 partits la darrera temporada a l'ACB amb unes mitjanes de 2,6 punts, 1,5 rebots, 1,3 assistències i un 4,8 de valoració. A l'Eurolliga les mitjanes han estat inferiors i s'han situat en 0,7 punts, 0,6 rebots, 0,6 assistències i 1,7 de valoració en 6,4 minuts.\r\n