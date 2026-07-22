Lluís Riera s'incorpora al cos tècnic de Diego Ocampo

El Kids&Us Manresa ha anunciat aquest dimecres la incorporació del tècnic Lluís Riera que ocuparà el lloc que va deixar lliure Marc Estany. Riera completarà el trio d'ajudant que tindrà Diego Ocampo ja que continuen de la temporada passada Carlos Flores i Nacho Juan. L'entrenador barceloní és un vell conegut d'Ocampo ja que han treballat plegats en diverses banquetes com la del Joventut i més recentment a la selecció txeca.\r\n\r\nRiera, de 47 anys, compta amb una dilatada trajectòria tant en banquetes de la Lliga Endesa com la del Baskonia, de l'actual Primera Federació amb el Tizona i experiències en països com Rússia (Zenit de Sant Petersburg), Estònia (Rapla KK), Escòcia (Caledonia Gladiators) i Hongria (Alba Fehervar), on ha estat abans de vincular-se al Kids&Us Manresa.\r\n\r\nAcadèmicament, va cursar les llicenciatures matemàtiques i psicologia. Durant un temps va exercir com a professor d'institut.\r\n