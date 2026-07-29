El Manresa CBF reforça la plantilla amb set fitxatges per somiar a l'LF2

El Manresa CBF continua perfilant la plantilla amb què afrontarà la seva segona temporada a la Lliga Femenina 2 (LF2). El club ha anunciat en les darreres setmanes set fitxatges, tres renovacions, inclosa la continuïtat de la capitana i l'ascens d'una jugadora formada a la casa, combinant experiència a la categoria, joventut i estabilitat per afrontar un curs en què buscarà consolidar-se a la competició i, potser somiar.
La configuració del nou equip manté una base important del bloc que va aconseguir la permanència en el debut a LF2, alhora que incorpora jugadores procedents d'altres equips de la categoria i una pivot amb experiència al bàsquet universitari nord-americà.
El club manté peces clau del projecte
Pel que fa a les renovacions, el Manresa CBF ha confirmat la continuïtat de la capitana Mar Martí, exterior que seguirà liderant l'equip una temporada més. També continuaran al primer equip l'exterior Queralt Ribera i la pivot Eva Almasqué, dues jugadores que ja van formar part del conjunt durant el curs passat.
A aquestes continuïtats s'hi afegeix l'ascens de Clàudia Morros, formada al club, que disputarà la seva primera temporada com a sènior amb el primer equip després de completar la seva etapa de formació.
Reforços per a totes les línies de joc
El capítol d'incorporacions inclou set jugadores que reforcen totes les posicions de la pista.
Per a la direcció de joc arriba Sira Gaspà, base jove procedent del Femení Sant Adrià, i també s'incorpora Marina Melero, procedent del GEiEG, després de signar una mitjana de 12,2 punts i 3,1 assistències la temporada passada.
En el joc exterior, el club ha fitxat Emma Pey, procedent de la UE Mataró, que va acreditar 6,6 punts i 4,4 rebots de mitjana i afrontarà la seva cinquena temporada a LF2; Andreea Cojocariu, que arriba del Basket Almeda amb unes mitjanes de 8,8 punts i 6,2 rebots; Mar Ribera, que disputarà la seva vuitena temporada a la categoria, i la manresana Anna Fornells, procedent de l'ASFE Sant Fruitós, que farà el salt a la Lliga Femenina 2.
El joc interior es completarà amb la incorporació de la pivot Ayisse Magassa, procedent dels Cleveland State Vikings de la NCAA Divisió I, on va registrar unes mitjanes de 4,3 punts i 3,3 rebots per partit.
El debut arribarà a l'octubre al Nou Congost
La nova temporada de la Lliga Femenina 2 començarà el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre. El Manresa CBF debutarà diumenge 4 d'octubre davant la seva afició, al Nou Congost, on rebrà el GEiEG de Girona a partir d'1/4 d'1 del migdia en el primer partit d'un curs en què l'objectiu serà consolidar el projecte a la categoria de bronze del bàsquet femení estatal tot mirant cap amunt.