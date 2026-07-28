La Tercera FEB ja té calendari: la lliga arrencarà amb el derbi entre l'Artés i el Navàs

La FEB ha fet públic el calendari oficial de la fase regular de Tercera FEB per a la temporada 2026/2027. Al subgrup C-B, la representació del Bages viurà un inici apassionant: la primera jornada, programada per al diumenge 4 d'octubre de 2026, enfrontarà el CB Artés -recent ascendit a la categoria- i el CB Navàs Viscola a la pista artesenca.
Aquest derbi comarcal serà el tret de sortida per a una lliga regular d'alt nivell que s'allargarà fins al mes d'abril de 2027.
Un grup de 14 equips
El subgrup C-B estarà conformat per un total de 14 conjunts de Catalunya, Aragó i les Illes Balears: CB Artés, CB Navàs Viscola, Fundación Grupo Jorge Balaguer, OCA Global CB Salou, Supermercados Diskont - CB Vic, CB Roser, Sanda CB L'Hospitalet, Pujol Mollerussa, Letra Corpórea Barbastro, La Parroquia - Bàsquet Samà Vilanova, Sa Tintina CB Es Castell Menorca, Monbus - CB Igualada, CB Valls Tallers Pablo Martínez i SD Espanyol Bàsquet Cornellà.
Inicis i desenllaç de la fase regular
Després d'iniciar la lliga a Artés en el derbi, el CB Navàs Viscola jugarà el seu primer partit com a local al Pavelló Municipal de Navàs a la segona jornada, l'11 d'octubre, on rebrà la visita del Letra Corpórea Barbastro. Per la seva banda, l'Artés s'estrenarà a domicili el mateix cap de setmana visitant la pista de la Fundación Grupo Jorge.
La fase regular clourà el dissabte 17 d'abril de 2027 amb la disputa de la 26a i darrera jornada: el CB Navàs Viscola tancarà la lliga regular a casa contra el Pujol Mollerussa, i el CB Artés acomiadarà la fase regular rebent la SD Espanyol Bàsquet Cornellà.