Les obres al carrer Barreres obligaran a modificar els accessos al Centre Històric

L'Ajuntament de Manresa iniciarà dilluns vinent, 3 d'agost, les obres de millora del paviment a l'accés del carrer Barreres des de la Muralla Sant Francesc. Els treballs obligaran a modificar diversos accessos al Centre Històric i es preveu que tinguin una durada aproximada d'una setmana.
El consistori tallarà l'accés de vehicles al carrer Barreres des de la Muralla Sant Francesc. Durant les obres, els vehicles podran arribar als carrers Barreres, del Pou i Tahones des de la plaça d'Anselm Clavé, així com pels carrers Magraner i Camp d'Urgell, que invertiran el sentit de circulació, igual que el carrer de la Mel.
L'accés a la plaça Gispert, els carrers Talamanca, Sant Francesc, Campanes, Santa Maria i Arbonés, així com a la plaça Palmira Jaqueti Isant, on hi ha el Conservatori i els Jutjats, es farà a través de l'illa de vianants del passeig de la República i el carrer Vilanova, on el control d'accés de vehicles quedarà temporalment desactivat.