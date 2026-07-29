L'hospital Sant Joan de Déu estrena un nou accés a Radiologia per agilitzar l'arribada dels pacients

L'hospital Sant Joan de Déu de Manresa posarà en marxa aquest divendres, 31 de juliol, un nou accés a l'Àrea de Radiologia amb l'objectiu de facilitar l'arribada dels usuaris al servei i millorar-ne l'experiència dins del centre. La modificació del circuit està pensada especialment per a les prop de 300 persones que cada dia es desplacen a l'hospital per sotmetre's a proves diagnòstiques programades, amb un recorregut més directe, còmode i accessible.
Un recorregut més directe fins a Radiologia
A partir de l'entrada en funcionament del nou sistema, de dilluns a dissabte entre les 7 del matí i les 10 del vespre, els usuaris de Radiologia hauran d'accedir a l'hospital per la porta del carrer Nou de Santa Clara, situada a la planta -3. Aquest accés, que fins ara estava destinat als pacients i acompanyants de l'Àrea Quirúrgica, es convertirà en el punt d'entrada principal per a les persones que tinguin proves programades al servei.
Des d'aquest punt, els usuaris podran pujar fins a la planta -2 mitjançant els ascensors o les escales i continuar el recorregut fins a les consultes o les sales d'exploració. Tot i aquest canvi, l'hospital mantindrà també l'accés a Radiologia des dels vestíbuls de les plantes 0 i -1.
Segons Althaia, la nova distribució dels accessos permetrà optimitzar els fluxos de circulació dins del centre hospitalari, alhora que facilitarà un itinerari més senzill per als pacients que acudeixen al servei.
Nova senyalització amb un itinerari identificat en color lila
Per facilitar l'orientació dels usuaris, el centre ha implantat una nova senyalització específica basada en els resultats d'un estudi sobre l'experiència dels pacients. El sistema té en compte els recorreguts més habituals dins de l'hospital i incorpora criteris de llegibilitat, tipografia, colors i ubicació dels elements informatius.
En el cas de Radiologia, les persones usuàries podran seguir un itinerari identificat amb el color lila des de l'entrada fins a la consulta o la sala d'exploració corresponent.
Amb aquesta actuació, Althaia assegura que continua avançant en la millora de l'accessibilitat dels seus equipaments i en l'adaptació dels circuits assistencials a les necessitats reals dels pacients, alhora que reforça l'eficiència dels serveis hospitalaris.
Un servei que supera les 160.000 exploracions anuals
El Servei de Radiologia de l'hospital Sant Joan de Déu és un dels serveis centrals de l'activitat assistencial del centre. La seva cartera inclou radiografies convencionals, ecografies, mamografies, tomografies computades (TAC), ressonàncies magnètiques, estudis dinàmics amb raigs X i tècniques de radiologia intervencionista guiades per TAC i ecografia, com ara drenatges i biòpsies.
En els darrers anys també ha incorporat noves prestacions, com les densitometries, que eviten desplaçaments dels pacients a altres hospitals. A més, manté un acord amb l'Institut Mèdic per la Imatge (IMI), que permet oferir tecnologies d'alta especialització, entre les quals hi ha la ressonància magnètica de 3 tesles i la biòpsia robòtica de pròstata guiada per ressonància magnètica.
L'activitat principal del servei es concentra a la planta -2 de l'hospital Sant Joan de Déu, on es troba instal·lada bona part de l'equipament tecnològic. També presta servei als quiròfans, disposa d'equips mòbils de radiologia convencional i atén pacients del Centre Hospitalari, d'algunes àrees de la Clínica Sant Josep i, des de l'any 2022, gestiona també l'activitat radiològica de l'hospital de Berga.
Cada any, el Servei de Radiologia porta a terme més de 160.000 exploracions. D'aquest total, més de 100.000 corresponen a radiografies convencionals, prop de 23.300 són TAC, més de 21.600 ecografies i més d'11.000 ressonàncies magnètiques. El 55% de les proves són programades, mentre que el 45% restant responen a l'atenció urgent.