El carrer Divina Pastora quedarà tallat durant cinc dies per les obres d'asfaltatge

Les obres d'asfaltatge del carrer Divina Pastora de Manresa començaran aquest dimecres 19 d'agost i comportaran el tall del trànsit durant cinc dies. L'actuació afectarà també diversos carrers de l'entorn, el servei de bus urbà i l'accés a l'Hospital de Sant Joan de Déu, que dimecres s'haurà de fer des de la Balconada i, a partir de dijous, també des del carrer Nou de Santa Clara.
El tall afectarà diversos trams del carrer Divina Pastora
Els treballs formen part del Pla de Millora de l'Espai Públic 2026 i se sumen a les actuacions d'asfaltatge que ja s'estan executant aquests dies en altres punts de Manresa, com el carrer Carrió i la plaça Cots.
A partir de dimecres 19 d'agost, el carrer Divina Pastora quedarà tallat al trànsit en el tram comprès entre la cruïlla amb els carrers Francesc Joanola i Doctor Llatjós i l'enllaç amb el carrer Nou de Santa Clara, inclosa la rotonda.
També quedarà afectat el tram del carrer Nou de Santa Clara que va des d'aquesta rotonda fins a l'enllaç amb el carrer Sant Joan de Déu.
Malgrat els talls, l'accés a Urgències de l'Hospital de Sant Joan de Déu es mantindrà. Durant dimecres, però, l'entrada s'haurà de fer des del barri de la Balconada.
A partir de dijous, la previsió és que es pugui recuperar la circulació des de la rotonda que connecta el carrer Divina Pastora amb el Nou de Santa Clara. D'aquesta manera, tot el carrer Nou de Santa Clara quedarà obert al trànsit i l'accés a l'hospital també es podrà fer des d'aquest punt.
Més afectacions a partir de dijous
Els treballs modificaran l'àmbit afectat a partir de dijous. En aquesta segona fase, s'hi incorporarà el tram del carrer Divina Pastora comprès entre la cruïlla amb Francesc Joanola i Doctor Llatjós i el carrer Sant Maurici.
També quedarà tallat el tram del carrer Sant Maurici situat entre el carrer Divina Pastora i el Nou de Santa Clara.
L'Ajuntament preveu que els treballs tinguin una durada de cinc dies, durant els quals també es limitarà l'accés dels veïns i veïnes dels carrers més propers a la zona d'obres.
En concret, es veuran afectats els accessos als carrers Sant Llàtzer, Sant Jaume, Francesc Joanola, Nou de Santa Clara i Doctor Llatjós, que quedaran regulats en situació de cul-de-sac mentre avancin els treballs.
Canvis en el servei de bus urbà
L'actuació també obligarà a modificar el servei de transport públic. Durant les obres quedarà anul·lada la parada de Santa Clara, situada al mateix carrer Divina Pastora. Per aquest punt hi passen les línies L1 Balconada, L8 Perimetral, L9 Nocturn i L6 Festius.
L'Ajuntament indica que la ciutadania pot consultar les afectacions concretes del servei a través de la web i l'aplicació del bus urbà, o bé trucant al 93 875 71 50.
Per garantir el desviament dels autobusos, també es prohibirà l'estacionament en diversos punts. La restricció afectarà tot l'àmbit d'obres del carrer Divina Pastora i alguns trams dels carrers Oms de Prat i Roger de Flor.
També es traslladaran alguns contenidors
Les obres comportaran canvis temporals en la ubicació d'alguns punts de recollida de residus. El punt de contenidors situat al número 12 del carrer Divina Pastora es traslladarà al carrer Sant Jaume. A partir de dijous, els contenidors situats als números 2-4 del carrer Divina Pastora es traslladaran a la zona del carrer Sant Maurici amb el carrer Sant Llorenç de Brindisi.