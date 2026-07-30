L'entorn del carrer Guimerà estrenarà dilluns nous sentits de circulació en sis carrers

Manresa modificarà a partir de dilluns vinent, 3 d'agost, el sentit de circulació de diversos carrers de l'entorn del carrer Guimerà per adaptar la mobilitat a la transformació d'aquest eix comercial. Els canvis afectaran els carrers Sant Joan Baptista de la Salle, Bonsuccés, Puigterrà de Baix, Infants, Canyelles i un lateral del passeig de Pere III, i es completaran a finals d'any quan acabin les obres d'urbanització.
Nous itineraris per adaptar la mobilitat al nou Guimerà
El principal canvi serà al carrer Sant Joan Baptista de la Salle, que passarà a ser de baixada entre la carretera de Vic i el carrer Bonsuccés. Al seu torn, el carrer Bonsuccés invertirà el sentit i serà de pujada en direcció al carrer Era del Firmat, des d'on els vehicles podran continuar cap al carrer Circumval·lació o bé tornar en direcció a la carretera de Vic.
També es modificarà el sentit del carrer Puigterrà de Baix, que serà de baixada des de la carretera de Vic fins al carrer Circumval·lació. Tot i això, mentre durin les obres del carrer Guimerà, el tram comprès entre Bonsuccés i Circumval·lació quedarà en cul de sac.
El carrer Infants també experimentarà canvis. L'accés es farà des de la plaça Infants en direcció a la carretera de Vic i aquest itinerari serà obligatori per als vehicles que arribin des de la Muralla i vulguin accedir al carrer Sant Joan Baptista de la Salle, ja que quedarà prohibit el gir a l'esquerra des de la carretera de Vic en sentit Bonavista.
També canviarà el trànsit a Canyelles i al Passeig
La reordenació viària inclou igualment el carrer Canyelles, que passarà a ser íntegrament de baixada des del carrer Circumval·lació fins al passeig de Pere III.
A més, el lateral del segon tram del passeig de Pere III modificarà el sentit de circulació perquè els vehicles hi circulin en direcció a la plaça Espanya. En aquest cas, els treballs per adaptar la senyalització començaran dimarts, 4 d'agost.
La reorganització definitiva arribarà a finals d'any
L'Ajuntament preveu completar la reorganització del sector quan finalitzin les obres del carrer Guimerà, previstes per a finals d'any. En aquell moment, el carrer Era del Firmat també invertirà el sentit de circulació entre Circumval·lació i Bonsuccés.
A més, el tram del carrer Sant Joan Baptista de la Salle situat entre Bonsuccés i Guimerà quedarà incorporat a l'illa de vianants i el carrer Puigterrà de Baix recuperarà la connexió directa amb Circumval·lació, culminant així la nova ordenació del trànsit a l'entorn del renovat carrer Guimerà.