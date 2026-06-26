La fase final de les obres del Guimerà començarà dimarts amb el carrer tancat al trànsit

L'Ajuntament de Manresa iniciarà el pròxim dimarts 30 de juny la quarta i última fase de les obres de transformació del carrer Guimerà. Amb l'inici d'aquest tram final, el vial quedarà completament tancat al trànsit general i passarà a ser un carrer de prioritat per als vianants, amb accés restringit als vehicles autoritzats.
El tram final afectarà el sector sud del Guimerà
La fase 4 se centrarà en el tram del carrer Guimerà comprès entre el carrer Circumval·lació i el carrer Casanova, així com al carrer Sant Joan Baptista la Salle, entre el Guimerà i el carrer Bonsuccés. Abans de l'inici dels treballs, el consistori ha mantingut reunions informatives amb el veïnat i els comerciants per explicar les afectacions previstes.
A partir de dimarts, només podran accedir al carrer els vehicles autoritzats, com ara els del veïnat o els serveis d'emergència. L'itinerari principal per arribar al centre des de la carretera de Vic serà pel carrer Era del Firmat fins a Circumval·lació. Des d'aquest punt també es podrà girar cap al carrer Bonsuccés per sortir novament a la carretera de Vic a través de Puigterrà de Baix i Sant Joan Baptista la Salle.
Nous espais de càrrega i descàrrega
Per facilitar l'activitat comercial durant les obres, s'han habilitat zones de càrrega i descàrrega al passeig Pere III, a tocar de la plaça Neus Català; al carrer Circumval·lació; al carrer Bonsuccés, i a la cantonada del Guimerà amb el carrer Canonge Mulet.
A més, es mantindrà la prohibició d'estacionament a diversos trams dels carrers Era del Firmat i Circumval·lació per garantir l'accés dels vehicles d'obra i de serveis.
Les obres avancen dins del calendari previst
L'Ajuntament assenyala que els treballs continuen a bon ritme i dins dels terminis previstos. Les fases 1 i 2A ja estan completades, mentre que la fase 2B, entre Sant Joan Baptista la Salle i la Muralla Sant Domènec, es troba en la recta final i es preveu que finalitzi durant el mes de juliol. En aquest tram ja s'ha col·locat el nou paviment, s'hi ha plantat la jardineria i en els pròxims dies es retiraran els antics punts de llum per completar la nova il·luminació.
Pel que fa a la fase 3, iniciada aquest gener entre Circumval·lació i la plaça Neus Català i Pallejà, així com al tram del passeig Pere III fins al carrer Canyelles, també afronta les darreres setmanes d'execució amb la previsió que quedi enllestida aquest estiu. La instal·lació definitiva del mobiliari urbà es completarà un cop hagin finalitzat totes les obres del carrer.