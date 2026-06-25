Manresa incorpora al Museu vuit plaques de carrers retirades pel franquisme

L'Ajuntament de Manresa ha rebut la donació de vuit antigues plaques de carrers de la ciutat retirades després de la Guerra Civil per ordre del règim franquista. Les peces, conservades durant dècades per la família Sobrerroca, s'integraran ara al fons del Museu de Manresa - Museu del Barroc de Catalunya com a testimoni de la memòria històrica i democràtica de la ciutat.
Signatura de la donació al Museu de Manresa
L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i Pere Sobrerroca Vidal han formalitzat aquest dimecres el contracte de donació de les vuit plaques, datades de la primera meitat del segle XX. L'acte de recepció ha tingut lloc al Museu de Manresa amb la participació de la regidora de Cultura, Tània Infante, i de la directora del Museu de Manresa – Museu del Barroc de Catalunya, Anna Comas.
Les plaques van ser retirades de l'espai públic després de la victòria franquista i van ser preservades per la nissaga de paletes Sobrerroca, fet que n'ha permès la conservació fins a l'actualitat.
Testimonis de la història urbana i política
Les peces corresponen a diferents carrers de la ciutat que durant la Segona República van rebre denominacions vinculades a figures polítiques i socials. Entre elles hi ha les plaques dels carrers d'Alferes Cabrer (actual carrer Sant Joan d'en Coll), Joaquim Maurín (actual carrer Urgell), Catalunya (actual carrer Sant Josep), dues plaques del carrer dels Germans Badia (actual carrer Vell de Santa Clara), Francesc Layret (actual Muralla de Sant Francesc), Valentí Almirall (actual carrer Santa Maria) i Jaume Compte (actual carrer Llum).
Segons han destacat l'Ajuntament i el Museu, aquests elements tenen un alt valor patrimonial perquè permeten documentar els canvis en la nomenclatura urbana derivats de la dictadura i contribueixen a recuperar una part de la memòria democràtica de la ciutat.
Reconeixement a la família donant
L'alcalde Marc Aloy ha agraït públicament la donació efectuada per Pere Sobrerroca Vidal, destacant que el seu gest permet ampliar els fons patrimonials municipals i preservar un llegat històric de gran interès per a les futures generacions.
Des del Museu de Manresa també s'ha valorat positivament la incorporació d'aquestes peces, que ajudaran a explicar episodis significatius de la història local i el procés de transformació de l'espai públic durant el segle XX.