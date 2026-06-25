La Fundació Bàsquet Manresa impulsa una expedició solidària a Cap Verd per formar entrenadors

La Fundació Bàsquet Manresa farà a partir de dilluns una expedició solidària a Cap Verd amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament del bàsquet al país africà. Del 29 de juny al 3 de juliol, quatre tècnics de l'entitat es desplaçaran a la capital, Praia, per impartir formació a una trentena d'entrenadors locals i fer entrega de material esportiu en el marc d'un projecte impulsat conjuntament amb la Federació de Bàsquet de Cap Verd.
Una iniciativa de cooperació a través de l'esport
La iniciativa ha estat presentada aquest dijous al Nou Congost en una roda de premsa encapçalada pel gerent de la Fundació Bàsquet Manresa, Ander Mirambell, que ha destacat la dimensió social i educativa del projecte. "Estem molt contents de poder exportar els valors del Bàsquet Manresa al continent africà. Hi anem per formar entrenadors, aportar el know-how del nostre club i donar material que serà útil per als jugadors i entrenadors locals", ha afirmat.
L'expedició estarà integrada pels entrenadors de la base Pau Vilà, Lluís Soler, Jordi Cuñé i Ton Cuñé, que treballaran amb entre 30 i 40 tècnics capverdians. Segons Mirambell, l'objectiu és oferir una formació basada en l'experiència pròpia del club i transmetre aspectes que van més enllà dels continguts que es poden trobar en manuals o recursos digitals.
Formació i material per al bàsquet capverdià
A més de les sessions formatives, la delegació portarà material esportiu que quedarà a disposició dels clubs i entrenadors locals. La iniciativa compta amb la col·laboració de la Federació Catalana de Basquetbol, que hi participa a través dels programes de cooperació internacional BQ.
La directiva de la Federació Catalana de Basquetbol i responsable d'aquests programes, Eulàlia Vila, ha remarcat la importància d'utilitzar el bàsquet com a eina de desenvolupament social. També ha recordat que la federació ofereix suport econòmic, material i formatiu als projectes que treballen en països en vies de desenvolupament.
Suport institucional i empresarial
El projecte també compta amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i de l'agència de viatges Tauro, encarregada de la logística de l'expedició.
El regidor de Cooperació de l'Ajuntament de Manresa, Pere Massegú, ha destacat que es tracta d'un projecte que uneix cooperació internacional i esport. Segons ha explicat, la iniciativa encaixa dins les polítiques municipals de solidaritat i desenvolupament, ja que els beneficiaris finals seran infants i joves del país africà.
Per la seva banda, el CEO de Viatges Tauro, Joan Hernández, ha valorat positivament poder col·laborar amb una iniciativa que posa el coneixement esportiu al servei d'altres comunitats.
El primer d'una sèrie de projectes internacionals
Cap Verd serà la primera destinació d'un programa que la Fundació Bàsquet Manresa vol consolidar en els pròxims anys. Mirambell ha explicat que la voluntat és donar continuïtat a les relacions que es generin i repetir experiències similars en altres països. "Cap Verd ha de ser el primer d'una sèrie de projectes. No volem anar-hi una vegada i marxar, sinó crear vincles i continuar treballant plegats", ha assegurat.
L'expedició també arriba en un moment de creixement del bàsquet capverdià. La selecció nacional masculina va participar en el Mundial de 2023 i continua competint per consolidar-se en l'escena internacional, fet que reforça l'interès de la col·laboració impulsada des de Manresa.