El Kids&Us Manresa amplia el joc exterior amb Lukasz Kolenda

El Kids&Us Manresa ha anunciat l'arribada del Lukasz Kolenda per a les properes dues temporades. És un escorta polonès que té 26 anys, fa 1,96 metres d'alçada, es internacional amb la selecció de Polònia i la darrera temporada ha jugat amb els Rostock Seawolves. Amb l'equip alemany, el mateix del qual procedia Derrick Alston Jr, ha acreditat unes mitjanes de 10,1 punts, 1,9 rebots i 2 assistències.\r\n\r\nKolenda reforçarà la línia exterior del Kids&Us Manresa però també destaca pel joc de bloqueig i la continuació i penetració. Segons la nora difosa pel club bagenc "es tracta d'un escorta esquerrà, amb bona mà i experiència a l'Eurocup. També és capaç de defensar i exercir pressió sobre la bola”.\r\n\r\nEl nou jugador del Kids&Us Manresa ha desenvolupat la major part de la seva carrera al seu país d'origen on ha jugat amb equips històrics com el Trefl Sopot, l'Slask Wroclaw i l'Arka Gdynia. També és internacional amb la selecció polonesa. Després d'un any a Alemanya viurà la seva primera experiència a l'ACB.\r\n\r\n\r\n