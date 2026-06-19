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Esports

El Kids&Us Manresa amplia el joc exterior amb Lukasz Kolenda

És un escorta polonès de 26 anys procedent del Rostock Seawolves alemany

  • Lukasz Kolenda fitxa per dues temporades amb el Kids&Us Manresa -

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Publicat el 19 de juny de 2026 a les 17:26
Actualitzat el 19 de juny de 2026 a les 17:30

El Kids&Us Manresa ha anunciat l'arribada del Lukasz Kolenda per a les properes dues temporades. És un escorta polonès que té 26 anys, fa 1,96 metres d'alçada, es internacional amb la selecció de Polònia i la darrera temporada ha jugat amb els Rostock Seawolves. Amb l'equip alemany, el mateix del qual procedia Derrick Alston Jr, ha acreditat unes mitjanes de 10,1 punts, 1,9 rebots i 2 assistències.

Kolenda reforçarà la línia exterior del Kids&Us Manresa però també destaca pel joc de bloqueig i la continuació i penetració. Segons la nora difosa pel club bagenc "es tracta d'un escorta esquerrà, amb bona mà i experiència a l'Eurocup. També és capaç de defensar i exercir pressió sobre la bola”.

El nou jugador del Kids&Us Manresa ha desenvolupat la major part de la seva carrera al seu país d'origen on ha jugat amb equips històrics com el Trefl Sopot, l'Slask Wroclaw i l'Arka Gdynia. També és internacional amb la selecció polonesa. Després d'un any a Alemanya viurà la seva primera experiència a l'ACB.

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