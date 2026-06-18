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Esports

El Kids&Us Manresa i Archange Izaw-Bolavie separen els seus camins

El pivot belga només ha complert un dels tres anys de contracte que va signar

  • Archange Izaw-Bolavie i el Kids&Us Manresa han rescindit el contracte que els unia -

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Publicat el 18 de juny de 2026 a les 21:38

El Kids&Us Manresa ha anunciat aquest dijous la desvinculació del pivot Archange Izaw-Bolavie. El jugador belga va ser una de les primeres incorporacions del club bagenc per aquesta temporada i va signar un contracte de tres temporades. Tot i això, la seva participació als esquemes del conjunt manresà va ser escàs i el mes de desembre va ser cedit al Palmer Bàsquet Mallorca de la Primera Federació.

Izaw-Bolavie va intervenir només en quatre partits de la Lliga Endesa en què va anotar només dos punts contra el Surne Bilbao. A l'Eurocup va participar en cinc partits.

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