El Kids&Us Manresa repetirà presència a l'Eurocup

El Kids&Us Manresa ha anunciat que la temporada vinent repetirà presència a l'Eurocup, la segona competició europea de l'Eurolliga. Feia dies que es parlava si els bagencs repetirien l'experiència viscuda la temporada 2025-26 o tornarien a la Basketball Champions League si bé des del principi l'opció de repetir semblava la que tenia més opcions. Aquest divendres s'ha confirmat que l'equip que dirigirà Diego Ocampo jugarà per segon any seguit l'Eurocup.\r\n\r\nLa competició tindrà un caire molt diferent ja que es passarà de vint equips participants i dos grups de deu a trenta-dos i quatre grups amb vuit components. Els quatre primers de cada grup passaran als vuitens de final que seran un play-off al millor de tres partits. Els quarts de final, semifinals i final seguiran el mateix sistema.\r\n\r\nEl Kids&Us Manresa té garantida la seva participació a l'Eurocup només una temporada, com vells coneguts com el Tofas Bursa (Turquia) i l'Slask Wroclaw (Polònia). Gaudiran d'aquestes mateixes condicions altres equips com el Basket Club Roma que compta amb el suport de l'estrella de l'NBA Luka Doncic. En canvi, vint altres equips, entre els quals hi ha la Laguna Tenerife, han obtingut una llicència per a cinc temporades.\r\n