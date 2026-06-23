Álex Reyes paga la seva clàusula i deixa el Kids&Us Manresa

Álex Reyes no defensarà la samarreta del Kids&Us Manresa la propera temporada. Tot i haver renovat el contracte el passat més de febrer, l'aler extremeny ha abonat la seva clàusula de rescissió i no complirà l'ampliació del seu vincle amb el club bagenc que arribava fins el 2028. Reyes no ha fet públic el seu destí tot i que des de Badalona Xavi Ballesteros dona per fet que l'aler jugarà amb el Joventut. Fins i tot, quantifica en 30.000 euros el preu de la seva llibertat.\r\n\r\nL'extremeny ha jugat un centenar de partits entre Lliga ACB, Lliga Catalana, Copa, Basketball Champions League i Eurocup. L'aler ha destacat especialment en el llançament de tres punts tot i que també ha ajudat molt en tasques defensives. A la darrera temporada ha fet en competició domèstica unes mitjanes de 13,3 punts, 5,3 rebots, 0,8 assistències i un 13,4 de valoració.\r\n\r\nEl ja exjugador del Kids&Us Manresa ha emès un comunicat on agraeix l'oportunitat que li ha donat el club bagenc i el recolzament que ha rebut en tot moment de l'afició manresana. Reyes considera molt profitós el seu pas pel Nou Congost i acaba el seu comunicat desitjant sort al club bagenc.\r\n