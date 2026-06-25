Un estudi a la depuradora de Manresa analitza la presència de microplàstics a l'aigua residual

La depuradora de Manresa-Sant Joan de Vilatorrada és l'escenari d'un estudi pioner per conèixer millor la presència de microplàstics a les aigües residuals i provar noves tecnologies que permetin reduir-ne l'impacte ambiental. El projecte està impulsat per Aigües de Manresa i la Mancomunitat del Bages i del Moianès per l'Aigua, amb finançament de l'Agència Catalana de l'Aigua i la col·laboració de l'empresa especialitzada Captoplastic.
La planta reté la major part dels microplàstics
Les primeres analítiques indiquen que les aigües residuals que arriben a la depuradora contenen una concentració de 13,01 mil·ligrams de microplàstics per litre. Després del tractament habitual, aquesta quantitat es redueix fins als 0,35 mil·ligrams per litre, fet que representa una eliminació aproximada del 97%.
Malgrat aquesta elevada eficàcia, els microplàstics no desapareixen completament. La major part de les partícules queden retingudes durant el procés i s'acumulen als fangs de depuració, un dels principals reptes ambientals que actualment estudia la comunitat científica.
Les fibres de roba sintètica, les més abundants
L'estudi ha identificat que la gran majoria dels microplàstics detectats són fibres tèxtils, principalment de polièster i PET, materials presents en roba esportiva, peces tècniques, forros polars i altres productes d'ús quotidià. També s'han localitzat fibres de raió i petites quantitats de polipropilè.
Els resultats apunten que una de les principals fonts d'aquests contaminants és el rentat de roba sintètica, que allibera milers de microfibres invisibles a cada cicle de rentadora. Les tovalloletes humides i altres productes d'higiene personal també contribueixen a la presència de microplàstics a la xarxa de sanejament.
Noves tecnologies per reduir-ne l'impacte
El projecte té una segona fase que consistirà a provar sistemes avançats de tractament en una planta pilot amb l'objectiu de capturar una part encara més gran dels microplàstics abans que arribin als fangs o al medi natural.
Segons els responsables de l'estudi, els resultats obtinguts al Bages són molt similars als observats en depuradores d'altres països europeus, on les fibres procedents de la roba sintètica són també el contaminant més habitual. L'objectiu final és avançar cap a noves solucions que permetin reduir la presència d'aquests materials tant a l'aigua com als residus generats durant la depuració.