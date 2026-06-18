El Centre de l'Aigua de Can Font celebra 20 anys amb prop de 90.000 visitants

El Centre de l'Aigua de Can Font de Manresa celebra aquest cap de setmana el vintè aniversari de la seva inauguració oficial consolidat com un dels principals espais de referència en educació ambiental, divulgació científica i difusió de la cultura de l'aigua. Des de l'inici de la seva activitat educativa, l'any 2007, prop de 90.000 persones han passat per les seves instal·lacions.
Vint anys de trajectòria al servei de la cultura de l'aigua
El Centre de l'Aigua de Can Font arriba als vint anys de vida amb un balanç marcat per la consolidació del projecte i l'elevada participació ciutadana. L'equipament, ubicat a la masia de Can Font i al seu entorn natural, s'ha convertit en un espai de referència per a la divulgació dels valors ambientals vinculats a l'aigua i al patrimoni hidràulic de Manresa.
La història del centre es remunta a finals del segle passat. L'any 1998, l'Ajuntament de Manresa va adquirir la masia i l'alzinar de Can Font amb la voluntat de preservar aquest espai. Tres anys després, el consistori i Aigües de Manresa van signar un conveni per rehabilitar les instal·lacions i convertir-les en un equipament dedicat específicament a la divulgació de la cultura de l'aigua.
El projecte va comptar també amb la col·laboració de la Junta de la Séquia i va culminar amb la inauguració oficial del Centre de l'Aigua el 15 de desembre de 2006.
Un referent educatiu per a milers d'alumnes
La vocació pedagògica del centre es va posar en marxa de manera efectiva l'any 2007, quan van començar les visites escolars i les activitats educatives regulars. Des d'aleshores, l'equipament ha esdevingut una eina de primer ordre per acostar als alumnes el coneixement sobre l'aigua, el seu cicle, la seva gestió i la seva relació amb el territori.
Les primeres dades ja mostraven l'interès que despertava la proposta educativa. Durant el curs 2007-2008 van passar pel centre 3.821 alumnes, una xifra que va augmentar fins als 4.111 estudiants el curs següent.
Des de l'inici de l'activitat educativa i fins al juny de 2026, més de 88.700 persones han visitat el Centre de l'Aigua. La major part d'aquests visitants han participat en activitats escolars, tot i que el centre també ha anat ampliant progressivament la seva oferta amb visites guiades, propostes familiars i activitats de divulgació científica adreçades al conjunt de la ciutadania.
Aquest volum de participants consolida Can Font com un dels equipaments educatius i ambientals més actius de la Catalunya Central.
Una oferta que ha anat creixent amb els anys
Durant aquestes dues dècades, el Centre de l'Aigua ha ampliat notablement les seves instal·lacions i les seves activitats. Un dels primers passos importants va arribar l'any 2011 amb la rehabilitació de la capella de Can Font. Aquest espai va incorporar l'audiovisual Els sons de l'aigua, una proposta que permet aprofundir en el coneixement d'aquest recurs des d'una perspectiva divulgativa i experiencial.
Posteriorment, el 2020, es va posar en marxa el cicle Ciència en família, una iniciativa orientada a apropar el coneixement científic al públic familiar mitjançant activitats participatives i experimentals.
L'any 2021 es van inaugurar els jocs d'aigua del parc, un espai pensat perquè els infants i les famílies puguin interactuar amb l'aigua de manera lúdica i educativa. Aquesta instal·lació s'ha convertit en una de les propostes més populars de l'equipament.
La darrera gran transformació va arribar el 2023, quan el Centre de l'Aigua va quedar integrat administrativament com una extensió del Museu de l'Aigua i el Tèxtil. Tot i aquest canvi organitzatiu, l'equipament ha mantingut la seva identitat pròpia i la seva funció principal com a centre educatiu i de divulgació.
Sensibilització ambiental i patrimoni local
Més enllà de les xifres de visitants, els responsables del centre destaquen la tasca de sensibilització ambiental desenvolupada durant aquests vint anys. Les activitats impulsades des de Can Font han contribuït a fomentar el coneixement sobre la importància de l'aigua com a recurs essencial per a la vida, així com la necessitat de gestionar-la de manera sostenible.
Al mateix temps, el centre ha ajudat a divulgar la vinculació històrica entre Manresa i l'aigua, especialment a través de la Séquia, una de les grans infraestructures patrimonials de la ciutat i element fonamental per entendre el desenvolupament històric del territori.
Aquesta combinació entre educació ambiental, divulgació científica i patrimoni local és un dels trets que han definit el projecte des dels seus inicis.
Un cap de setmana per celebrar l'aniversari
Per commemorar els vint anys de trajectòria, el Centre de l'Aigua ha preparat un programa especial d'activitats obertes a tota la ciutadania durant aquest cap de setmana.
La celebració inclourà propostes familiars, activitats divulgatives, visites i una tarda de jocs de taula que permetran descobrir tant l'entorn natural de Can Font com la feina desenvolupada pel centre en l'àmbit de la sensibilització ambiental.
Amb aquesta commemoració, el Centre de l'Aigua de Can Font reivindica la tasca feta durant dues dècades i reafirma el seu compromís de continuar treballant per apropar el coneixement de l'aigua a la ciutadania i promoure una major consciència ambiental sobre un recurs imprescindible per al futur del territori.