El Consell Comarcal instal·la plaques solars als sistemes d'aigua en alta del Bages

El Consell Comarcal del Bages ha iniciat la instal·lació de sistemes de plaques solars fotovoltaiques per autoconsum als equipaments dels sistemes d'abastament d'aigua potable en alta Bages-Llobregat i Bages-Cardener amb l'objectiu de reduir la despesa energètica i avançar cap a una gestió més sostenible del cicle de l'aigua. L'actuació preveu la implantació de dotze instal·lacions fotovoltaiques que permetran generar un estalvi anual estimat de 45.000 euros i que, al llarg de la seva vida útil, comportaran un estalvi superior al milió d'euros.
El projecte es desenvolupa en aquelles instal·lacions que disposen de superfícies aptes per a la col·locació de plaques solars i s'emmarca dins l'estratègia del Consell Comarcal per impulsar la sostenibilitat energètica als serveis públics. Les actuacions formen part del Pla d'Acció pel Clima i l'Energia Sostenible del Bages 2022-2030.
Les obres ja estan en marxa al sistema Bages-Llobregat
Els dotze projectes d'instal·lacions fotovoltaiques es van redactar durant el 2024 i van ser aprovats entre els mesos de juliol i octubre de 2025. Actualment, des del passat mes de gener, ja s'estan executant les obres corresponents a cinc instal·lacions del sistema Bages-Llobregat, mentre que properament es posaran en marxa les actuacions previstes a set instal·lacions més del sistema Bages-Cardener.
El Consell Comarcal gestiona aquests sistemes d'abastament d'aigua potable en alta per delegació dels ajuntaments beneficiaris i considera que la implantació d'energia renovable és una eina clau per reduir costos estructurals i emissions contaminants.
El conseller comarcal d'Aigua, Protecció Civil, Atenció Ciutadana, Consum i Habitatge, Salvador Busquets, ha destacat que aquesta actuació representa "una aposta clara per fer compatibles la sostenibilitat ambiental i l'eficiència en la gestió dels serveis públics". Segons Busquets, les noves instal·lacions permetran "reduir emissions, avançar en la transició energètica i disminuir els costos energètics associats al cicle de l'aigua".
Més de 300.000 kWh anuals de producció elèctrica
El projecte contempla la instal·lació d'un total de 483 mòduls fotovoltaics amb una potència global de 233,46 kW. La producció elèctrica anual estimada és de 319.948 kWh, una quantitat que equival aproximadament al consum elèctric d'entre 75 i 105 llars.
A més de la reducció de la factura energètica, la iniciativa també tindrà un impacte ambiental destacat. Segons les previsions del Consell Comarcal, la generació d'aquesta energia renovable permetrà evitar anualment l'emissió d'uns 58.000 quilos de diòxid de carboni a l'atmosfera.
El projecte inclou nou instal·lacions d'autoconsum individual i tres d'autoconsum col·lectiu, aprofitant el marc normatiu actual favorable al desplegament d'energies renovables. Des del Consell Comarcal es considera que aquest tipus d'actuacions són una de les eines més efectives per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle associades a la gestió dels serveis públics.
Suport de la Diputació de Barcelona
Per fer possible el desplegament d'aquestes instal·lacions, el Consell Comarcal del Bages compta amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona a través del programa Renovables 2030, orientat a fomentar projectes d'eficiència energètica i producció d'energia renovable als ens locals.
Amb aquesta actuació, el Consell Comarcal reforça la seva aposta per la transició energètica i per la incorporació de criteris de sostenibilitat en la gestió dels recursos hídrics i dels serveis públics essencials del territori.