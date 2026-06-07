La Fira ViBa ha tancat aquest diumenge la seva novena edició consolidada com un dels grans aparadors del vi i l'enoturisme de la Catalunya Central. Durant quatre dies, Manresa i diversos municipis del Bages han acollit tastos, activitats culturals, visites patrimonials i propostes gastronòmiques vinculades a la DO Pla de Bages amb una bona resposta de públic i una programació que ha tornat a posar el focus en la relació entre vi, territori i patrimoni.
Una de les principals novetats d'aquesta edició ha estat la recuperació del Parc de la Seu com a escenari d'alguns dels actes centrals de la fira. La Nit del Picapoll, celebrada en aquest espai emblemàtic, ha estat un dels moments més destacats del cap de setmana, amb un total de 2.000 copes venudes. L'organització considera que la recuperació del parc ha estat una "bona aposta" per reforçar el caràcter singular de l'activitat.
Paral·lelament, el Pati del Casino ha tornat a convertir-se en el centre neuràlgic de la mostra de vins de la DO Pla de Bages. Durant tot el cap de setmana, especialment dissabte al vespre, les carpes dels elaboradors han registrat una bona afluència de públic, que ha pogut degustar els vins dels cellers participants en una proposta complementada amb gastronomia, actuacions musicals, activitats infantils i demostracions de pedra seca en directe.
Vi, patrimoni i cultura de territori
La programació ha inclòs una trentena llarga d'activitats repartides entre Manresa i diversos municipis de la comarca. Entre les propostes més valorades hi ha hagut el tast Set de Joia, que ha fusionat vi i joieria d'autor per reivindicar el vincle entre artesania, paisatge i creativitat.
També han tingut protagonisme les visites a la ruta de les tines del Llobregat, considerades un dels grans llegats patrimonials de la història vitivinícola del Bages. Aquestes construccions de pedra seca han servit per reforçar el relat de la fira entorn de la identitat vitícola del territori.
A Navàs, el sommelier Christian Betoret ha conduït un concurs de tast que ha completat una programació que també ha inclòs visites a cellers, tastos singulars, activitats culturals i fins i tot una mitja marató no competitiva vinculada al paisatge vitivinícola.
Nous elaboradors i promoció enoturística
La fira també ha servit per donar visibilitat a nous vins i elaboradors emergents. Entre les novetats d'aquesta edició hi ha hagut la participació d'Eixel, vins elaborats al viver de celleristes del celler cooperatiu d'Artés, que s'han estrenat enguany a la ViBa.
Des de l'organització es destaca que la fira s'ha convertit en un gran aparador de tota l'oferta turística i cultural vinculada a la vinya i el vi al Bages. L'objectiu és donar a conèixer les propostes enoturístiques disponibles durant tot l'any a través de la Ruta del Vi de la DO Pla de Bages i consolidar un model turístic desestacionalitzat, de qualitat i estretament lligat al producte local i al patrimoni cultural de la comarca.