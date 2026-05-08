La Ruta del Vi DO Pla de Bages torna a activar el Passaport Wine Bar

La Ruta del Vi DO Pla de Bages ha posat en marxa una nova edició del Passaport Wine Bar, una proposta enoturística que convida a recórrer diferents cellers de la comarca i degustar vins a copes durant els mesos de maig i juny. La iniciativa va néixer durant la pandèmia de la Covid-19 amb la voluntat de fomentar les trobades a l'aire lliure i incentivar el consum de proximitat als wine bars dels cellers del territori.
Cinc cellers participants
Enguany, el passaport compta amb la participació de cinc establiments adherits a la Ruta del Vi DO Pla de Bages que disposen de wine bar: Abadal, Espai Artium, Collbaix - el Molí, Fargas-Fargas i Oller del Mas.
Cada espai ofereix una experiència diferenciada, amb propostes que inclouen terrasses entre vinyes, activitats complementàries i oferta gastronòmica vinculada al territori.
Com funciona el passaport
El funcionament de la proposta és senzill. Els participants han de demanar el segell del passaport a cada wine bar després de fer-hi una consumició mínima de 10 euros. Un cop completats els cinc segells, obtindran una ampolla de vi de la DO Pla de Bages com a obsequi.
Per recollir el premi caldrà enviar un correu electrònic a l'organització de la iniciativa.
Promoció fins al juny del 2026
La promoció serà vigent fins al 30 de juny i forma part de l'estratègia de la Ruta del Vi DO Pla de Bages per potenciar l'enoturisme i donar suport als productors locals.
Els horaris i la informació dels wine bars participants es poden consultar al web de la Ruta del Vi DO Pla de Bages i als canals habituals de cada celler.