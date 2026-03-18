La DO Pla de Bages aborda la gestió del sòl i l'estalvi d'aigua en vinya

La Denominació d'Origen Pla de Bages ha celebrat aquest dimarts una jornada tècnica dedicada al coneixement dels sòls i al seu maneig per afavorir l'estalvi d'aigua en vinya. La trobada, que s'ha dut a terme a la Torre Lluvià, ha reunit una trentena de professionals del sector en un context marcat per la sequera i la necessitat d'adaptació al canvi climàtic.
Un espai de referència per a la recerca i la divulgació
La jornada s'ha desenvolupat al nou espai de les tines de la Torre Lluvià, rehabilitat l'any 2025, que s'ha consolidat com un punt de referència per a activitats tècniques i de transferència de coneixement al territori. Aquest equipament forma part d'un projecte més ampli que busca posicionar la finca com a camp experimental i centre de divulgació en viticultura.
L'acte s'ha iniciat amb la presentació institucional a càrrec del president de la DO Pla de Bages, Carles Playà, que ha destacat la importància de generar espais de trobada entre professionals per compartir coneixement i afrontar conjuntament els reptes del sector.
El sòl, element clau en la gestió hídrica
La primera de les ponències ha anat a càrrec d'Antoni Baltiérrez, tècnic de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que ha analitzat les característiques dels sòls de vinya al Bages. Ha subratllat la seva diversitat i com aquesta condiciona la capacitat de retenció d'aigua i, en conseqüència, el desenvolupament de la vinya.
Tot seguit, Lola Boquera ha presentat la xarxa d'estacions de mesura de paràmetres físics del sòl a Catalunya, una eina que permet obtenir dades útils per a la presa de decisions en la gestió agronòmica.
L'aplicació de la tecnologia en context de sequera
La jornada ha continuat amb la intervenció de Lluís Coll, responsable de viticultura del celler Vallformosa. Coll ha posat el focus en la interpretació de dades procedents de sensors d'humitat del sòl, especialment en episodis de sequera com els viscuts els anys 2022 i 2023.
A través d'exemples pràctics, ha explicat com aquestes tecnologies permeten optimitzar el maneig de la vinya, ajustant els recursos hídrics disponibles i minimitzant l'estrès de les plantes.
Visita tècnica a la finca
Després de les ponències, els assistents han participat en una visita tècnica a l'estació de la Torre Lluvià, on han pogut conèixer de primera mà els sistemes de monitoratge instal·lats i les pràctiques de gestió aplicades sobre el terreny. Aquesta part pràctica ha permès aprofundir en els continguts exposats i facilitar l'intercanvi d'experiències entre els professionals participants.
Un projecte estratègic per al territori
La sessió ha continuat amb la intervenció d'Eva Farré, secretària del Consell Regulador, que ha presentat l'estat actual del projecte de la Torre Lluvià. Iniciat el 2018, aquest projecte té com a objectiu recuperar varietats autòctones i consolidar la finca com a espai experimental.
Farré ha destacat la implicació de l'INCAVI en el desenvolupament del projecte, així com el suport del Consell Comarcal del Bages en el seguiment de varietats.
També ha posat en valor la participació en el programa europeu Life EcoAdapt50, que promou solucions innovadores per adaptar els sistemes agraris al canvi climàtic.
Estratègies diverses amb un objectiu comú
La jornada s'ha tancat amb una taula rodona amb professionals del sector: Miquel Palau (Abadal), Josep Ma Claret (Collbaix), Carles Muray (Oller del Mas), Oriol Garriga (Sant Miquel d'Oló) i el viticultor Jesús Fonts.
Durant el debat, s'han compartit diferents pràctiques adaptades a cada explotació: des de l'ús de sensors i encoixinats per retenir la humitat, fins al reg enterrat, les cobertes vegetals, el sistema keyline o la creació de cavallons per afavorir la infiltració de l'aigua.
Malgrat la diversitat de metodologies, totes les intervencions han coincidit en la necessitat d'adaptar-se a les condicions climàtiques actuals i millorar l'eficiència en l'ús de l'aigua.
Un sector en transformació
La jornada ha posat de manifest que la gestió del sòl i dels recursos hídrics és un dels grans reptes de la viticultura actual. En un escenari de canvi climàtic, la incorporació de coneixement tècnic i innovació esdevé essencial per garantir la sostenibilitat del sector.