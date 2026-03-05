La Ruta del Vi de la DO Pla de Bages reforça la cohesió interna amb una jornada de benchmarking

La Ruta del Vi de la DO Pla de Bages ha celebrat la seva sortida anual de benchmarking amb una jornada que, enguany, s'ha desenvolupat dins del mateix territori amb l'objectiu de fomentar el coneixement mutu i reforçar la cohesió entre els seus membres. L'activitat ha permès posar en valor la diversitat de l'oferta enoturística del Bages i generar espais de trobada entre els agents que en formen part.
Habitualment, aquesta iniciativa serveix per visitar altres territoris vitivinícoles i conèixer experiències d'enoturisme d'arreu. En aquesta ocasió, però, l'organització ha optat per centrar-se en la pròpia ruta per afavorir el contacte directe entre els diferents projectes i reforçar les sinergies internes.
Visites a establiments del territori
La jornada ha començat amb una visita a l'Hostal Somnis, a Súria, i ha continuat amb una parada al Celler Exibis i al Centre Enoturístic del Pla de Bages, a Navàs. Posteriorment, els participants s'han desplaçat fins a Sallent per visitar la masia de turisme rural Els Plans de Cornet.
El dinar s'ha celebrat al Mas de la Sala i, a la tarda, la jornada s'ha completat amb una visita al Celler Sanmartí.
Aquest tipus de trobades permeten compartir experiències entre els diferents membres de la ruta, detectar oportunitats de millora i reforçar el relat conjunt de la destinació, aspectes considerats clau per continuar posicionant l'enoturisme del Bages.
Un actiu turístic de la comarca
El conseller comarcal de Turisme del Consell Comarcal del Bages, Eduard Mata, que també va participar a la sortida, ha destacat que la ruta és "un dels actius turístics més importants de la comarca" i ha remarcat que la seva projecció és fruit del treball conjunt dels diferents agents implicats.
Per la seva banda, el president del Consell Regulador de la DO Pla de Bages, Carles Playà, ha subratllat que aquestes trobades ajuden a coordinar millor l'oferta enoturística i a reforçar la qualitat dels vins de la denominació. També ha remarcat la importància del públic de proximitat, especialment de l'àrea de Barcelona, per continuar projectant el territori.
La Ruta del Vi de la DO Pla de Bages està formada per cellers, allotjaments, restaurants, empreses d'activitats i administracions que treballen de manera coordinada per impulsar l'enoturisme i oferir experiències vinculades al vi, el paisatge i el patrimoni del Bages.