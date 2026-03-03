Botigues al Carrer de Manresa per tancar les rebaixes amb parades i pintxo pote

El comerç de Manresa tornarà a sortir al carrer aquest divendres 6 i dissabte 7 de març amb una nova edició de les Botigues al Carrer, coincidint amb la recta final de la campanya de rebaixes d'hivern. Durant dues jornades, els establiments instal·laran parades davant dels seus locals per oferir els darrers productes d'estoc a preus competitius.
Rematada final de rebaixes al centre urbà
La iniciativa vol dinamitzar el centre de la ciutat i convertir els carrers comercials en un gran mercat a l'aire lliure. Els clients podran passejar, descobrir ofertes i aprofitar descomptes en un ambient més obert i participatiu, amb els productes exposats a peu de carrer.
Amb aquest format, el teixit comercial busca reforçar el comerç de proximitat i atreure visitants en un cap de setmana que tradicionalment marca el tancament definitiu de les rebaixes.
Divendres amb tast gastronòmic
Com a complement a la jornada comercial, divendres 6 de març s'hi afegirà una proposta gastronòmica sota el nom de Tast de Rebaixes, en format pintxo pote. A la zona del Passeig i rodalies, els visitants podran combinar les compres amb un tast de cuina local, sumant restauració i oci a l'experiència comercial.
L'activitat vol crear un ambient festiu i atractiu que convidi a gaudir del centre de Manresa durant tot el cap de setmana.