El Consell Comarcal suma 53 adhesions a la campanya per reforçar el català al comerç

El Consell Comarcal del Bages ha tancat el primer treball de camp de la campanya d'impuls del català al comerç amb un balanç positiu, especialment pel que fa a la implicació dels establiments. L'acció, basada en visites informatives i d'acompanyament, ha permès sumar 53 adhesions al programa Comerços aprenents i detectar un ampli marge de millora amb predisposició favorable per part del sector.
Una campanya de suport, no d'inspecció
La campanya ha estat impulsada pel Consell Comarcal del Bages amb el suport del Consorci per a la Normalització Lingüística, a través del CNL Montserrat, i s'ha desenvolupat amb un enfocament clarament pedagògic. Les visites als establiments han tingut com a objectiu oferir informació, orientació i recursos pràctics per millorar la disponibilitat del català en l'atenció al públic, la retolació i la documentació comercial, sense cap voluntat inspectora ni sancionadora.
El treball de camp s'ha dut a terme als municipis de Sant Vicenç de Castellet, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada i Sallent, on s'han visitat un total de 118 establiments.
Adhesions destacades als programes de suport
Un dels resultats més rellevants de la campanya ha estat l'activació del programa Comerços aprenents. En total, 53 establiments -el 76,8% dels que complien els requisits per adherir-s'hi- han formalitzat la seva incorporació al programa, que facilita eines i acompanyament per iniciar o reforçar l'ús del català en l'atenció al públic.
A més, un 32,2% dels comerços visitats han mostrat interès en el Voluntariat per la Llengua, mentre que un 26,3% s'han interessat pel servei gratuït de revisió i traducció de textos breus, indicadors que apunten a una bona predisposició quan s'ofereixen recursos concrets i adaptats a la realitat del sector comercial.
Diagnosi de la situació lingüística
La campanya també ha permès obtenir una diagnosi detallada sobre l'ús del català en els establiments analitzats, seleccionats precisament per detectar àmbits de millora. En aquest context, les dades mostren que el 53,4% dels comerços enquestats no atenen mai o gairebé mai en català, mentre que un 26,3% ho fa parcialment i un 20,3% majoritàriament en català.
Pel que fa a la capacitat lingüística, en un 44,1% dels establiments visitats ningú parla català, tot i que en molts casos el personal l'entén, un fet que, segons el Consell, facilita millores ràpides amb formació bàsica i suport pràctic.
Retolació i informació al consumidor
En l'àmbit de la informació al consumidor, la retolació principal exterior és en català en el 62,7% dels establiments visitats. En canvi, la presència del català disminueix en documents com menús, cartes o llistes de preus, on un 39,0% dels comerços no disposen de cap versió en català.
Per fer front a aquestes mancances, la campanya ha posat a disposició dels negocis serveis gratuïts de revisió i traducció de textos, informació sobre normativa i drets lingüístics en l'àmbit del consum i l'accés als programes del CNL Montserrat.
Valoracions i continuïtat
El president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez, ha destacat que "aquesta acció demostra que, quan s'ofereixen recursos concrets i acompanyament, el comerç respon", i ha subratllat que "la llengua és un dret i també un element de qualitat del servei".
Per la seva banda, el conseller comarcal de Consum, Salvador Busquets, ha remarcat que "els drets lingüístics també són drets de les persones consumidores" i que les visites "tenen un enfocament pedagògic perquè l'adaptació sigui fàcil i viable".
El Consell Comarcal ha agraït la col·laboració del Consorci per a la Normalització Lingüística Montserrat, de l'assessor per la llengua de Manresa, Marc Orriols, i de l'Agència Catalana de Consum, i preveu donar continuïtat a la campanya amb noves accions d'acompanyament al comerç del Bages.