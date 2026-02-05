Els Serveis Locals d'Ocupació del Bages tanquen el 2025 amb un 21% d'inserció laboral

Els Serveis Locals d'Ocupació del Bages han assolit una taxa d'inserció laboral del 21% durant el 2025, una xifra lleugerament per sota de la mitjana de la demarcació (22,3%) però que confirma que gairebé una de cada quatre persones ateses ha aconseguit feina. Al llarg de l'any, el servei ha gestionat prop de 750 ofertes de treball, ha acompanyat més de 5.000 demandants i ha col·laborat amb gairebé 700 empreses de la comarca.
Insercions i volum d'activitat
Segons les dades del resum anual InfoXaloc 2025, els Serveis Locals d'Ocupació (SLO) del Bages han atès peticions de 682 empreses i han acompanyat 5.135 persones en la seva recerca de feina. En aquest període s'han gestionat un total de 746 ofertes laborals i s'han registrat 1.294 insercions.
En termes de contractació, 1.071 persones han signat almenys un contracte al llarg de l'any, tot i que algunes han accedit a més d'una feina durant el mateix exercici. Aquest volum d'activitat situa els SLO del Bages en línia amb el comportament general del conjunt de la demarcació.
El perfil de les persones ateses
El perfil majoritari de les persones ateses durant el 2025 correspon a persones d'entre 30 i 49 anys, que representen el 40,4% del total. Pel que fa a la formació, predominen les persones amb estudis postobligatoris no universitaris (36,1%), mentre que les dones han estat majoria entre les usuàries del servei, amb un 53,1%.
Aquestes dades reflecteixen un col·lectiu amb trajectòries laborals diverses i amb necessitat d'acompanyament tant en processos de recerca de feina com de millora de l'ocupabilitat.
Les ocupacions més demandades
L'informe InfoXaloc també detalla quins han estat els perfils professionals més sol·licitats per les empreses del Bages al llarg del 2025. En primer lloc, destaquen els llocs de treball vinculats al personal de neteja, seguits dels perfils administratius i dels peons per a les indústries manufactureres.
Aquesta demanda posa de manifest el pes dels serveis i de la indústria en el teixit econòmic comarcal, així com la necessitat de cobrir llocs de treball essencials en sectors clau.
Accions per millorar l'ocupabilitat i captar talent
Més enllà de la intermediació directa, els Serveis Locals d'Ocupació del Bages han impulsat un volum destacat d'accions formatives i d'acompanyament. Durant el darrer any s'han organitzat 18.694 accions de millora de l'ocupabilitat adreçades a persones que busquen feina.
Paral·lelament, s'han dut a terme 1.589 accions de suport a la recerca de talent destinades a les empreses, amb l'objectiu de facilitar la cobertura de vacants i reforçar la connexió entre oferta i demanda al mercat laboral del territori.