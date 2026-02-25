El CFP manté obertes inscripcions amb alta inserció laboral al sector del metall

El Centre de Formació Pràctica (CFP) manté obertes les inscripcions per als cursos de formació ocupacional que començaran a partir del març i l'abril. Amb una inserció laboral superior al 80%, el centre reforça la seva oferta amb un nou programa de mecanització CNC d'alta precisió orientat a la fabricació industrial avançada.
Nova oferta formativa amb orientació industrial
El Centre de Formació Pràctica ha obert el període d'inscripcions per a la nova oferta de cursos de formació ocupacional que s'iniciarà els mesos de març i abril. El centre fa una crida a totes aquelles persones que vulguin orientar o reorientar la seva trajectòria professional cap a la indústria del metall, un àmbit amb una elevada demanda de talent qualificat i bones perspectives de futur.
El CFP s'ha consolidat com un centre de referència en la formació pràctica de professionals del metall. Els resultats avalen aquesta trajectòria: de mitjana, més del 80% de l'alumnat que hi cursa estudis acaba trobant una feina relacionada amb la formació rebuda. Aquesta elevada inserció laboral situa el centre com una opció destacada per a persones en recerca activa de feina o que volen millorar la seva qualificació professional.
Un nou curs de CNC d'alta precisió
Entre les novetats d'enguany destaca la posada en marxa d'un curs de mecanització CNC d'alta precisió, ofert en el marc d'un conveni de col·laboració amb Avinent Group. El programa, de caràcter intensiu i amb una durada de sis mesos, se centra en el tornejat CNC d'alta precisió i té com a objectiu formar especialistes en fabricació industrial avançada.
Aquesta proposta respon a la creixent necessitat de perfils tècnics altament qualificats dins del sector industrial. La resta de l'oferta formativa inclou certificats de professionalitat en mecanització per arrencament de ferritja, muntatge i posada en marxa de béns d'equip i maquinària industrial, així com operacions auxiliars en productes de fabricació mecànica. Són itineraris dissenyats tant per a persones que s'inicien en el sector com per a aquelles que volen especialitzar-se.
Tots els cursos incorporen orientació laboral i suport a la inserció, a més de pràctiques en empreses del sector. L'alumnat disposa de tallers i maquinària amb tecnologia avançada, adaptada a les necessitats reals de la indústria. El centre també ofereix formació en modalitat dual, que combina l'aprenentatge al centre amb estades formatives remunerades a l'empresa, afavorint una incorporació progressiva i efectiva al món laboral.