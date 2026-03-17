L'Ajuntament de Manresa tanca el 2025 amb un romanent de 7,5 milions

L'Ajuntament de Manresa ha tancat l'exercici econòmic 2025 amb un romanent disponible de 7,5 milions d'euros i una situació financera considerada sòlida. El consistori destaca que ha estat capaç de reduir el percentatge d'endeutament i mantenir indicadors econòmics positius en un context marcat per un elevat volum d'inversions estratègiques.
Un tancament d'exercici amb xifres positives
L'Ajuntament de Manresa ha registrat un resultat pressupostari positiu de 7,7 milions d'euros, fruit de la diferència entre els ingressos i les despeses de l'exercici 2025. Aquest indicador, juntament amb el romanent de tresoreria, confirma la bona salut financera del consistori.
En concret, el romanent de tresoreria s'ha situat en 14,4 milions d'euros, superant en 1,35 milions la xifra de l'any anterior. Un cop deduïdes les despeses compromeses però encara no executades, el romanent disponible és de 7,5 milions, també per sobre del registrat el 2024.
Aquestes dades s'han fet públiques aquest dimarts en una compareixença encapçalada per l'alcalde, Marc Aloy, i el regidor d'Hisenda, Pere Massegú, que han coincidit a remarcar que els comptes municipals presenten una estructura equilibrada i sostenible.
Indicadors que avalen la solvència municipal
Els principals indicadors econòmics reforcen aquesta valoració positiva. Tant el resultat de l'exercici com el romanent de tresoreria són positius, així com l'estalvi net, que mesura la diferència entre ingressos i despeses corrents.
Pel que fa a l'endeutament, el coeficient se situa en el 49%, per sota del límit legal del 75% que obliga a demanar autorització a la Generalitat. A més, aquest percentatge s'ha reduït en 1,5 punts respecte a l'any anterior, consolidant una tendència a la baixa.
Un altre indicador destacat és el període mitjà de pagament a proveïdors, que s'ha situat en 38 dies, molt per sota del màxim legal de 60 dies. Aquest fet evidencia la capacitat de l'Ajuntament per complir amb els seus compromisos de pagament de manera àgil.
Ingressos estables i bon nivell de recaptació
Els ingressos municipals continuen sustentant-se majoritàriament en els tributs propis, que representen el 59% del total. El 41% restant prové de transferències i participacions en tributs d'altres administracions.
El grau d'execució dels ingressos ha estat del 91%, una xifra que s'eleva fins al 95,6% si només es tenen en compte els ingressos corrents. Aquest nivell d'execució reflecteix una previsió ajustada i una gestió eficient dels recursos.
Pel que fa a la recaptació, el percentatge de cobrament dels tributs en període voluntari s'ha mantingut en el 89%, en línia amb els exercicis anteriors. Aquesta estabilitat indica una bona resposta per part de la ciutadania i una gestió tributària consolidada.
Despesa i inversions en creixement
En relació amb la despesa, el grau d'execució del pressupost ha estat del 85% en les despeses corrents i del 65% en les inversions. Ambdues xifres superen les de l'any anterior en el moment del tancament.
Si es tenen en compte les despeses ja compromeses però encara no facturades a 31 de desembre, els percentatges augmenten fins al 91,5% en despesa corrent i fins al 80% en inversions. Aquestes dades evidencien un alt nivell d'activitat econòmica i administrativa.
El consistori ha mantingut un ritme inversor elevat, amb projectes destacats com la transformació del carrer Guimerà, la rehabilitació de la Fàbrica Nova i de l'Anònima o el desenvolupament del nou polígon industrial del Pont Nou II. Aquest conjunt d'actuacions forma part de l'estratègia de modernització i dinamització de la ciutat.
Endeutament controlat en un context d'inversions
Malgrat aquest volum d'inversions, l'Ajuntament ha aconseguit contenir el pes de l'endeutament. A 31 de desembre de 2025, el deute global se situava en 51,7 milions d'euros, 2,5 milions més que l'any anterior. Tot i aquest increment absolut, el percentatge d'endeutament respecte als ingressos s'ha reduït, fet que indica una millora relativa de la situació financera. En aquest sentit, l'alcalde ha remarcat que la ciutat és capaç de continuar invertint mentre redueix el pes del deute.
Aquesta evolució és especialment rellevant si es té en compte el context econòmic i les necessitats d'inversió en infraestructures i serveis públics.
Limitacions per la normativa estatal
Un dels aspectes que ha centrat la valoració del govern municipal és la normativa estatal sobre estabilitat pressupostària, vigent des del 2024. Aquesta legislació limita la capacitat dels ajuntaments per utilitzar el romanent de tresoreria. En el cas de Manresa, aquesta normativa ha obligat a destinar el 50% del superàvit del 2025 -uns 3,5 milions d'euros- a amortitzar deute. L'altra meitat s'ha incorporat al superàvit de l'exercici següent.
A més, la normativa estableix un límit d'increment de la despesa del 3,2% i exigeix tancar l'exercici amb capacitat de finançament positiva. Tot apunta que aquests requisits no es compliran plenament en termes consolidats, fet que obligarà el consistori a adoptar mesures correctores en els pròxims dos anys.
Crítiques a les restriccions i defensa de l'autonomia local
Davant aquesta situació, tant l'alcalde com el regidor d'Hisenda han expressat la seva disconformitat amb el marc normatiu actual. Consideren que aquestes limitacions no s'ajusten a la realitat dels ajuntaments amb finances sanejades.
Segons han exposat, aquestes normes es van aprovar en un context de crisi econòmica, quan molts municipis presentaven nivells d'endeutament molt elevats. Actualment, però, la situació és diferent i, en opinió del govern municipal, la normativa limita injustificadament la capacitat d'actuació dels ajuntaments.
Per aquest motiu, el consistori preveu portar al ple municipal una moció per demanar una flexibilització de les regles fiscals i una millora del finançament local, en línia amb recomanacions d'organismes europeus.
Transparència i accés a la informació
Coincidint amb la presentació dels resultats econòmics, l'Ajuntament ha anunciat la posada en marxa d'un nou portal web interactiu dedicat als pressupostos municipals.
Aquesta eina té com a objectiu fer més accessible i comprensible la informació econòmica per a la ciutadania. Mitjançant gràfics visuals i explicacions senzilles, els usuaris poden consultar com es distribueixen els recursos públics i en què es destinen.
El projecte ha estat finançat amb el suport de la Diputació de Barcelona i s'emmarca en la voluntat del consistori de reforçar la transparència i la rendició de comptes.
Una gestió marcada per l'equilibri
En conjunt, el tancament de l'exercici 2025 reflecteix una gestió econòmica basada en l'equilibri entre la prudència financera i la capacitat d'inversió. L'Ajuntament de Manresa ha aconseguit mantenir uns comptes sanejats mentre impulsa projectes de transformació urbana i desenvolupament econòmic.
Els responsables municipals consideren que aquest model permet afrontar els reptes futurs amb garanties, tot i les limitacions imposades pel marc normatiu estatal.