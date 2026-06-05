Un sistema desenvolupat al Bages evita que 5.000 tones de residus arribin als rius i al mar

Un sistema de retenció de residus desenvolupat per l'empresa de Sant Fruitós de Bages Tecnoconverting ha permès evitar que unes 5.000 tones de deixalles acabin als rius i al mar des de la seva implantació l'any 2020. La tecnologia, anomenada TecnoGrabber, s'ha instal·lat en municipis de Catalunya, l'Estat espanyol i Andorra amb l'objectiu de reduir l'impacte ambiental dels residus arrossegats pels episodis de pluja.
Al Bages, aquest sistema ja està present a municipis com Manresa, Balsareny, Navarcles, el Pont de Vilomara i Rocafort i Sant Fruitós de Bages. En el conjunt de Catalunya, una setantena de poblacions disposen actualment d'aquesta solució, que s'instal·la als col·lectors d'aigües residuals.
Una barrera per evitar que els residus arribin al medi natural
El funcionament del sistema és senzill. Durant els episodis de pluja, les aigües poden arrossegar residus sòlids acumulats a la xarxa de sanejament, com ara tovalloletes, plàstics o altres deixalles. Les malles instal·lades als col·lectors retenen aquests materials abans que arribin als cursos fluvials o al mar, mentre permeten el pas de l'aigua.
Segons explica l'empresa desenvolupadora, aquest tipus de dispositius contribueixen a reduir la contaminació dels ecosistemes aquàtics i a minimitzar l'impacte ambiental derivat dels abocaments ocasionals associats a fortes precipitacions.
La importància del manteniment
Des de Tecnoconverting remarquen, però, que la instal·lació dels sistemes és només una part de la solució. Les malles poden quedar saturades després dels episodis de pluja i requereixen una revisió periòdica per garantir-ne el correcte funcionament.
Per aquest motiu, l'empresa ha reforçat els serveis de manteniment associats als dispositius, que inclouen la retirada dels residus acumulats, la substitució de les malles i la posada a punt dels equips per afrontar nous episodis meteorològics.
Diversos municipis, com Sant Boi de Llobregat, Sabadell o el Masnou, ja han incorporat aquests treballs de manteniment de manera regular per assegurar l'eficàcia dels sistemes de retenció.
Adaptació a la normativa vigent
La implantació d'aquest tipus de mesures també s'emmarca en les exigències del Reial decret 665/2023, que estableix la necessitat d'instal·lar sistemes de retenció de residus sòlids gruixuts i flotants a les xarxes de sanejament i de mantenir-los plenament operatius després de cada episodi de pluja.
En aquest context, la presència creixent d'aquests dispositius en municipis catalans respon tant a objectius de protecció ambiental com a l'adaptació a les noves obligacions normatives en matèria de sanejament i qualitat de les aigües.