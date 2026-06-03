El comerç del Barri Antic denuncia un greu dèficit d'aparcament a Manresa respecte a Vic, Granollers i Reus

Les cinc associacions de comerciants del Centre Històric de Manresa han presentat un informe tècnic sobre accessibilitat i aparcament en què denuncien una situació d'inferioritat competitiva respecte d'altres ciutats catalanes similars. El document, elaborat a partir de dades oficials i d'un estudi propi sobre els hàbits d'aparcament dels clients, sosté que la manca de places properes al centre comercial és actualment la principal preocupació dels establiments i reclama a l'Ajuntament mesures concretes per revertir la situació.
Les entitats que subscriuen el document són les associacions de comerciants del Born - La Plana, carrer Nou, Sobrerroca - Plaça Major - Sant Miquel i voltants, Urgell - Jaume I - Mel i carrer Vilanova. Segons expliquen, la problemàtica de l'aparcament fa anys que centra les reunions periòdiques amb l'Ajuntament, però consideren que fins ara no s'havien pogut aportar dades objectives que permetessin quantificar la situació.
Un problema recurrent que els clients repeteixen
El president de l'Associació de Comerciants del carrer Urgell, Jaume I i Mel, Carles Blaya, assegura que la falta d'aparcament és avui la principal queixa dels clients. Segons explica, les reunions mantingudes durant anys amb els responsables municipals acabaven sovint sense conclusions concretes perquè faltaven dades comparatives.
Per aquest motiu, les associacions van decidir impulsar un estudi propi que permetés situar Manresa al costat d'altres capitals d'interior amb característiques similars. L'objectiu era determinar si la percepció dels comerciants tenia una base objectiva i quantificar el nivell de dèficit existent.
Comparació amb Granollers, Vic i Reus
L'informe compara Manresa amb Granollers, Vic i Reus. Segons les dades recollides, Manresa disposa de 897 places d'aparcament limítrof al centre històric comercial, mentre que Granollers en té 1.881, Vic 1.389 i Reus 2.100. Els autors de l'estudi conclouen que el dèficit respecte de Granollers és del 209,7%, mentre que respecte de Reus arriba al 234,1%.
El document destaca que Granollers, amb prop de 13.000 habitants menys que Manresa, disposa de més del doble de places limítrofes al seu centre comercial. També posa en relleu que Vic, amb gairebé 30.000 habitants menys, ofereix més places properes i, a més, disposa d'una extensa xarxa d'aparcaments gratuïts perifèrics.
Els comerciants sostenen que aquesta diferència afecta directament la capacitat d'atracció de compradors procedents de la comarca i d'altres municipis de l'entorn.
L'efecte de la distància
Una de les principals aportacions de l'informe és un estudi estadístic elaborat a partir de 2.518 hores d'aparcament registrades mitjançant tiquets distribuïts durant l'any 2025 per un establiment comercial de la plaça Fius i Palà.
L'anàlisi conclou que existeix una relació directa entre la proximitat d'un aparcament i el seu ús. Segons les dades recollides, els quatre aparcaments situats entre zero i quatre minuts a peu concentren el 92,63% de totes les hores d'estacionament registrades, mentre que els cinc aparcaments ubicats entre cinc i deu minuts només representen el 7,37% del total.
A partir d'aquests resultats, els comerciants afirmen que existeix un "llindar crític" de cinc minuts a peu. Superada aquesta distància, la demanda cau de manera molt significativa.
Blaya explica que les dades confirmen una realitat que els botiguers observen des de fa temps: els clients estan disposats a caminar uns minuts per arribar a una botiga, però quan la distància augmenta o cal fer un esforç addicional per accedir al centre històric, molts opten per altres destinacions comercials.
La topografia, un factor afegit
L'informe subratlla que la situació de Manresa és especialment singular per la seva orografia. Els autors recorden que el centre històric es troba entre 50 i 60 metres per sobre de diverses zones d'aparcament perifèriques, un desnivell molt superior al que presenten les altres ciutats analitzades.
Segons l'estudi, aquest pendent fa que una distància que sobre el paper podria semblar assumible sigui percebuda pels usuaris com un recorregut molt més llarg. Els comerciants consideren que aquest factor s'ha tingut poc en compte en les polítiques de mobilitat aplicades durant les darreres dècades.
Crítiques al model actual
Les associacions consideren que les actuacions de peatonalització impulsades durant els darrers anys no han anat acompanyades d'una oferta suficient d'aparcament de proximitat. L'informe afirma que les restriccions progressives al vehicle privat, la implantació de la Zona de Baixes Emissions i la reducció de places regulades no s'han compensat amb alternatives eficaces.
El document també alerta que l'àmbit comercial representat per les associacions comptava amb 223 locals actius l'any 2025 i sosté que el centre històric es troba en risc de degradació si es manté la tendència actual.
Segons els comerciants, l'increment de població registrat al Barri Antic durant els darrers anys no s'ha traduït en una millora de l'activitat econòmica de la zona.
La campanya del 4,95 euros, ben valorada però insuficient
Blaya reconeix que iniciatives recents com la tarifa comercial de 4,95 euros als aparcaments municipals han representat un pas endavant perquè, segons diu, han aportat unes instruccions més clares als usuaris.
Malgrat això, considera que els resultats encara són limitats i que caldrà analitzar amb detall l'impacte real de la mesura. Segons apunta, part dels usuaris que s'han beneficiat del sistema podrien no ser compradors sinó treballadors o persones que utilitzen els aparcaments per altres motius.
Els comerciants també es mostren pendents de l'entrada en funcionament de l'aparcament previst a la futura Anònima, una actuació que consideren necessària però insuficient per resoldre el problema estructural.
Les demandes al consistori
L'informe conclou amb una bateria de propostes dirigides a l'Ajuntament de Manresa. Entre les principals demandes hi ha una moratòria en noves ampliacions de zones exclusives per a vianants fins que es garanteixi una oferta adequada d'aparcament, la construcció d'un aparcament en alçada a l'entorn dels carrers Na Bastardes i Sant Pere i l'ampliació o creació d'un nou aparcament comercial de referència.
També reclamen aparcaments dissuasius gratuïts a les entrades de la ciutat, una millor connexió amb transport públic, la recuperació de places de zona blava al carrer Jaume I i la materialització definitiva del projecte d'aparcament a la Anònima.
A més, les entitats demanen una resposta formal per part del consistori a les seves propostes en un termini màxim de seixanta dies.
Mirant cap al futur
Per als comerciants, l'objectiu principal de l'informe no és generar confrontació política sinó aportar dades a un debat que consideren imprescindible. Blaya defensa que, si després de dècades aplicant polítiques similars els resultats no són els esperats, és moment de replantejar el model.
Les associacions sostenen que la supervivència i revitalització del comerç del Centre Històric passa necessàriament per millorar-ne l'accessibilitat. Consideren que el futur del Barri Antic no depèn només de la qualitat dels seus establiments, sinó també de la facilitat amb què clients, veïns i visitants poden arribar-hi. I és precisament en aquest punt on asseguren que Manresa continua tenint una assignatura pendent.